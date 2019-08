Popstjernen Miley Cyrus og skuespiller Liam Hemsworth har besluttet sig for at gå hver sin vej.

Efter knap et års ægteskab er de nu ikke længere et par, og således er rygter, der opstod efter et Instagrambillede, blev bekræftet.

»Liam og Miley har besluttet at lade sig separere,« lyder det i en udtalelse fra en repræsentant for stjernerne ifølge People Magazine.

»De har konstant udviklet sig, ændret sig som partnere og individer, og de har besluttet, at det er for det bedste, mens de både fokuserer på sig selv og deres karriere.«

Verdensstjernen, Miley Cyrus, festede på Rød Scene omkring midnat på Tinderbox fredag den 28. juni 2019. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix)

Rygterne om det kuldsejlede ægteskab fik for alvor vind i sejlene på sociale medier, efter Miley Cyrus lagde et billede op af sig selv på Instagram.

Her kunne hendes 97 millioner følgere se den 26-årige sidde med en trist mine uden sin vielsesring.

Det er til trods for at hun ses bære masser af andre smykker.

Miley Cyrus skriver selv kryptisk i en tekst til billedet, at følgerne tilsyneladende skal forberede sig på at blive overdynget med spam fra hende på det sociale medie.



Vis dette opslag på Instagram Mute me if you don’t want SPAMMED Et opslag delt af Miley Cyrus (@mileycyrus) den 10. Aug, 2019 kl. 7.03 PDT

Miley Cyrus har tidligere fortalt, at hendes og Hemsworths ægteskab ikke er som de fleste.

Eksempelvis lød det i et stort interview med magasinet Vanity Fair, at hendes ægteskab til Liam Hemsworth er meget 'moderne', og at det derfor ikke er noget problem for dem, at hun er 'queer'.

Det er en betegnelse for, at man ikke identificerer sig med et bestemt køn, og at man ikke har seksuelle præferencer kønsmæssigt.

Den 26-årige sangerinde har tidligere datet kvinder, herunder Victoria Secret-modellen Stella Maxwell, da hun for en stund var gået fra Liam Hemsworth.

Vis dette opslag på Instagram 10 years later ..... Et opslag delt af Miley Cyrus (@mileycyrus) den 26. Dec, 2018 kl. 12.49 PST

Så sent som i august fortalte hun til magasinet Elle, at selvom hun var i et forhold med en mand, var det ikke ensbetydende med, at hun ikke var seksuelt tiltrukket af kvinder.

»Tror folk virkelig, at jeg går hjemme med et forklæde og laver aftensmad?«

»Jeg er i et hetero-forhold, men jeg er stadig meget seksuelt tiltrukket af kvinder.«

Miley Cyrus og 29-årige Liam Hemsworth blev gift den 23. december sidste år i Tennessee, USA.

Liam Hemsworth, der blandt andet er kendt fra filmen 'The Hunger Games' ses her med Miley Cyrus til filmpremieren i 2012.

Parret mødte hinanden under inspilningerne til filmen 'The Last Song' i 2009, men har dog ikke været et konstant par lige siden.

De blev første gang forlovet i 2012, men gik fra hinanden i 2013.

I 2015 fandt de sammen igen.

Men nu ser forholdet altså ud til at være gået i stykker.