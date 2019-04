Den amerikanske sangstjerne Miley Cyrus er nok engang røget ud i en shitstorm på de sociale medier.

Denne gang skyldes det, at stjernen, der skal spille på Tinderbox Festival til sommer, er kravlet op i et træ.

På det sociale medie Instagram slog Miley Cyrus for fire dage siden nogle billeder op fra den amerikanske nationalpark Joshua Tree.

På to af billederne er hun kravlet op i et af de træer, som har givet nationalparken sit navn.

Det skulle hun aldrig have gjort - eller hun skulle i hvert fald aldrig have lagt billedet ud til sine 91 millioner følgere på Instagram - ikke hvis hun ville have undgået en shitstorm.

Et Joshuatræ er nemlig et helt særligt træ, som ikke kan tåle voldsom belastning - eksempelvis at folk kravler rundt i det.

Ikke længe efter at Miley Cyrus havde lagt de to billeder på Instagram, blev hun igen og igen gjort opmærksom på sin fejl.

Flere internationale medier har samlet shitstormen op og beskriver, hvad folk skriver til superstjernen:

'Jeg elsker dig, men kom ned fra det træ. De kan ikke klare tung vægt, og dit opslag fortæller folk, at det er okay at kravle op i træerne. Vores nationalparker er dødsdømte,' skriver brugeren Briattstahh.

'Vær sød ikke at kravle i Joshuatræer, Miley Cyrus. Det skader dem utroligt meget. Som en offentlig person er det dit ansvar at gå forest med det gode eksempel for dine følgere, så vi kan have disse træer i mange generationer endnu,' skriver brugeren rachhamby.

'Miley, du er fantastisk, men lad være med at kravle i Joshuatræer. De er ikke normale træer, og de kan ikke klare vægten, som skader dem. De vil nydes ikke kravles på,' skriver brugeren daaaaazzed.

Ovenstående eksempler er blot tre af en stribe negative kommentarer rettet mod stjernens træeskapader, inden kommentarfeltet blev lukket ned.

En repræsentant for Joshua Tree Nationalpark har været ude og mane til besindighed i sagen.

»Vi ønsker ikke, at folk skal true Miley Cyrus eller andre, som klatrer op i træerne. Vi vil bare minde hende om, at hun har mange følgere, og at de ser, hvad hun gør.«

»Vi i parken ville sætte pris på, hvis hun stoppede med denne type aktivitet - specielt når det kommer til at lægge det på de sociale medier,« siger George Land, der er talsperson for nationalparken til Fox News.

Han opfordrer desuden Miley Cyrus til at slette billederne fra sin profil, hvilket endnu ikke er sket.

Du kan se de kontroversielle billeder herunder.