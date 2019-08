I et langt skriv på Instagram afviser Miley Cyrus notorisk, at hende og Liam Hemsworths ægteskab endte på grund af utroskab.

Oplaget er offentliggjort, blot én dag efter skilsmissepapirerne er blevet indgivet.

Allerede 11. august bekræftede en repræsentant for parret, at de havde brudt efter knap et halvt års ægteskab.

Siden har adskillige rygter om baggrunden for bruddet floreret, og det er dem, den 26-årige sangfugl nu italesætter.

Miley Cyrus og Liam Hemsworth er her fotograferet sammen til dette års Met Galla. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Miley Cyrus og Liam Hemsworth er her fotograferet sammen til dette års Met Galla. Foto: JUSTIN LANE

'Jeg accepterer, at det liv, jeg har valgt at leve, betyder, at jeg må være åben og transparent overfor mine fans, som jeg elsker, og offentligheden,’ indleder hun og fortsætter:

‘Det, jeg ikke kan acceptere, er, at jeg bliver beskyldt for at lyve om en forbrydelse, som jeg ikke har begået. Jeg har intet at skjule.’

Herefter remser hun en masse af de skandaler, hun de seneste år har været hovedrolle i, op.

Hun beretter, hvordan hun står ved, at hun har festet en del. At hun både har røget og advokeret for hash. At hun har eksperimenteret med stoffer.

‘Mit største hit til dato handler om at danse, mens man er på MDMA, og sniffe streger på et toilet,’ skriver hun.

Skriveriet fortsætter med beretninger om, at hun som 17-årig missede en stor aftale med Walmart, fordi hun røg bong, og at hun engang blev smidt ud fra et hotel i Transsylvanien, fordi hun havde bestilt en penis-kage, som hun slikkede på.

Og så nævner hun i øvrigt også den famøse Wrecking Ball-musikvideo, hvor hun helt afklædt svinger rundt.

‘Der er formentlig flere nøgenbilleder af mig på internettet, end der er af nogen anden kvinde i historien,’ lyder det.

Men når alt det er sagt, understreger hun, at hun og den australske skuespiller fandt hinanden igen - noget, hun var fuldt dedikeret til.

‘Der er ingen hemmeligheder at bringe frem. Jeg har lært af alle mine oplevelser. Jeg er ikke perfekt, og det har jeg heller ikke lyst til at være - det er kedeligt. Jeg er vokset op foran jer alle, og det er min pointe: Jeg er blevet voksen,’ skriver hun.

Hun understreger desuden, at hun elsker Liam Hemsworth og altid vil gøre det.

Parret var sammen - dog med enkelte afstikkere - i et årti.