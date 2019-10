Miley Cyrus er blevet indlagt forud for en vigtig koncert.

Heldigvis har hun sin nye flamme ved sin side, afslører hun på Instagram.

Den 26-årige sangerinde har delt billeder fra sin sygeseng på hospitalet, hvor hun ligger med drop i armen.

'Prøver at komme mig så hurtigt som muligt, så jeg kan komme til Gorillapalooza (støtteevent for den truede gorilla, red.) med Ellen Degeneres, Portia de Rossi og Bruno Mars denne weekend. Send gode vibrationer min vej!,' skriver hun i sin Instagram Story.

Miley Cyrus er indlagt med en svær betændelse i halsen, skriver hun. Om det er den eneste årsag til indlæggelsen og droppet melder historien ikke noget om.

Til gengæld deler sangerinde ud af andre detaljer fra sit sygeleje.

Bl.a. har hun fået besøg af både sin mor og sin nye fyr.

Moderen, Trish Cyrus, er kommet for at børste hendes hår, så den syge sangerinde kan tage sig godt ud, selvom hun ligger i hospitalstøj og har det dårligt, skriver hun.

Og Miley Cyrus' nye flamme Cody Simpson er kommet for at synge for hende.

I en video kan man se parret ligge i hospitalssengen, mens Cody Simpson spiller og synger en sang, han ifølge Miley Cyrus har skrevet specielt til hende.

I weekenden kom det frem, at Miley Cyrus var begyndt at date den 22-årige sanger, da parret blev set kysse hinanden på en morgenmadsrestaurant.

Siden har de delt flere billeder af hinanden, og Miley Cyrus har i den forbindelse svaret tilbage til de kritikere, der ikke mener, hun bør kaste sig ud i kærligheden så tidligt efter sin skilsmisse fra skuespilleren Liam Hemsworth i august.

Siden har hun, foruden Cody Simpson, flettet fingre med sin 30-årige veninde Kaitlyn Carter.

'Jeg ved, at offentligheden er meget investeret i mit seneste forhold, fordi de føler, de har været med fra begyndelsen,' skrev Miley Cyrus forleden på Instagram.

'Mænd, særligt de succesfulde, bliver sjældent slut-shamed. De går fra den ene smukke kvinde til den næste og for det meste uden konsekvenser. De bliver oftest kaldt 'legender', 'hjerteknusere', 'kvindernes mand' osv, mens kvinder kaldes ludere.'

Miley Cyrus og Liam Hemsworth mødte hinanden under optagelserne til filmen 'The Last Song' i 2009. Siden har de datet - med enkelte pauser - indtil de i december 2018 blev gift. I august 2019 gik de fra hinanden.