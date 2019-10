Sangerinden Miley Cyrus er for nyligt blevet skilt fra skuespilleren Liam Hemsworth, og nu ser det ud til, at der er en ny mand i hendes liv.

Man kunne nemlig se, hvordan sangeren Cody Simpson lagde et billede på sin Instagram, hvor han er i tæt omfavnelse med Cyrus.

Han tillader sig også at plante et smækkys på den 26-årige 'Wrecking ball'-sangerindes kind.

I teksten til billedet kalder Simpson desuden hende for 'baby'.

Cody Simpson på den røde løber i september. (Photo by Angela Weiss / AFP) Foto: ANGELA WEISS Vis mere Cody Simpson på den røde løber i september. (Photo by Angela Weiss / AFP) Foto: ANGELA WEISS

At Miley Cyrus ser den 22-årige sanger er ikke noget, som hun mener, folk skal kritisere, men det gør de i stor stil.

Folk på nettet har fundet det moralsk forkert, at hun hurtigt efter sin skilsmisse var involveret med først kvinden Kaitlynn Carter og nu Simpson.

Til dem, der har et problem med, at hun ser andre relativt kort tid efter hendes skilsmisse, har hun et meget klart svar:

'Væn jer til, at jeg dater - det er der, jeg er nu.'

Arkivfoto af Liam Hemsworth og Miley Cyrus fra 2011. (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT) Foto: JASON REDMOND Vis mere Arkivfoto af Liam Hemsworth og Miley Cyrus fra 2011. (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT) Foto: JASON REDMOND

Sådan skriver hun på Instagram, og hun skriver desuden, at de fleste mænd, som dater stribevis af kvinder, kun får rosende ord med på vejen.

Hun bliver til gengæld budt knap så pæne betegnelser, forklarer hun.

Miley Cyrus er foruden Instagram-historien fra Simpson også fanget på billeder, hvor de to kysser hinanden.

Hun og Liam Hemsworth har med pauser her og der været sammen siden 2010, indtil deres ægteskab sluttede efter otte måneder.