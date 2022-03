Miley Cyrus har måttet aflyse en koncert i Paraguay, da hendes fly blev ramt af lynet.

Det skriver popstjernen på Instagram, hvor hun også har delt et skræmmende billede af den skade, som lynet lavede på flyet, da det ramte.

Miley Cyrus skulle have spillet på Asunciónico-festivalen i Paraguay, men kom altså aldrig ind i det sydamerikanske land, da flyet pludselig måtte nødlande.

Hvor sangerinden er endt, oplyser hun ikke på sin Instagram-profil, hvor hun til gengæld deler en vild video af tordenvejret udenfor flyvinduet.

'Til mine fans og alle andre, der er bekymrede efter at have hørt om mit fly til Asunción,« skriver hun og fortsætter:

'Vores fly blev fanget i en kæmpe uventet tordenstorm og blev ramt af lynet. Mit hold, band, venner og familie, som rejste sammen med mig, er i sikkerhed efter en nødlanding. Vi var desværre ikke i stand til at flyve ind i Paraguay.'

På næste slide kan man se præcis, hvor lynet ramte flyet.

Paraguays hovedstad Asunción er i øjeblikket ramt af voldsomme vejrforhold med massive regnbyer og oversvømmelser. derfor måtte man aflyse den første dag af Asunciónico-festivalen, hvor Foo Fighters, Doja Cat og Machine Gun Kelly skulle have optrådt.

Arrangørerne regner dog med at gennemføre andendagen, hvor Miley Cyrus altså skulle have spillet, hvis ikke hendes fly var blevet ramt af et lyn.