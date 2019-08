Den amerikanske verdensstjerne Miley Cyrus kommenterer nu for første gang på bruddet med ægtemanden, Liam Hemsworth.

Det har sat gang i spekulationerne på især de sociale medier, om hvordan den 26-årige sangerinde har det efter bruddet.

Miley Cyrus har været særdeles aktiv på Instagram det seneste døgn, og det er også her, den tidligere Disney-stjerne forklarer sine millioner af følgere, hvordan hun har det, efter det i weekenden kom frem, at stjerneparret går hver til sit.

Hun forklarer, at hun er ved godt mod.

Vis dette opslag på Instagram Don’t fight evolution, because you will never win. Like the mountain I am standing on top of , which was once under water , connected with Africa , change is inevitable. The Dolomites were not created over night, it was over millions of years that this magnificent beauty was formed. My dad always told me “ Nature never hurries but it is always on time”.... it fills my heart with peace and hope KNOWING that is true. I was taught to respect the planet and its process and I am committed to doing the same with my own .... Et opslag delt af Miley Cyrus (@mileycyrus) den 11. Aug, 2019 kl. 9.14 PDT

'Mit hjerte er fuldt af respekt og håb, fordi min far altid har fortalt mig, at naturen aldrig skynder sig – den kommer altid til tiden,' skriver Miley Cyrus i et hemmelighedsfuldt Instagram-opslag, der allerede har fået over tre millioner 'synes godt om'.

Hun fortæller ligeledes, at hun er forpligtet til at respektere den situation, hun nu står i.

'Jeg er blevet opdraget til at respektere naturen og dens processer. Den samme er jeg nødt til at gøre med min egen situation.'

Efterfølgende har Miley Cyrus offentliggjort et nyt opslag på Instagram, hvor hun giver sine fans en lille indikation om, hvordan hun har det.

Vis dette opslag på Instagram Life’s a climb... but the view is great. Et opslag delt af Miley Cyrus (@mileycyrus) den 11. Aug, 2019 kl. 12.23 PDT

'Livet er en stigning...men udsigten er god,' lyder det kortfattet fra verdensstjernen.

Hvad alle opslagene på Instagram reelt betyder, må være op til superstjernens mange fans verden over at bedømme.

Miley Cyrus og Liam Hemsworth blev gift i december 2018 efter et parforhold, der har budt på både op- og nedture undervejs.

29-årige Liam Hemsworth har ikke kommenteret bruddet på de sociale medier endnu.