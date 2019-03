For lidt over to uger siden gik den amerikanske sanger Janice Freeman bort. Hun blev kun 33 år. Mandag aften blev sangerinden, som blev kendt i tv-programmet 'The Voice', hyldet af ingen ringere end Miley Cyrus.

Cyrus var Freemans coach i programmet, men hvis man skal tro Miley Ray Cyrus, så var de også gode veninder.

Den 26-årige Wrecking Ball-sangerinde stod grådkvalt på scenen, inden hun sang Amazing Grace for sin veninde, der blev mindet i Irvine, Californien.

»Jeg var aldrig hendes coach. Hun var altid min,« sagde hun fra scenen af ifølge mediet People.

Miley Ray Cyrus var tydeligt påvirket, da hun optrådte til venindens hyldestkoncert. Vis mere Miley Ray Cyrus var tydeligt påvirket, da hun optrådte til venindens hyldestkoncert.

»Jeg lærte så meget mere af hende, end nogen som helst anden, jeg har haft æren af at være sammen med. Jeg burde have lært mere af hende, men hun lærte mig alt, hvad jeg ved om kærlighed,« siger sangeren.

Hun blev selv for nyligt gift med sin kæreste Liam Hemsworth, som hun har dannet par med i flere år. Miley Ray Cyrus fortsatte med at hylde sin veninde, inden hun sang Amazing Grace.

»Jeg vil altid være din søster. Jeg vil være der for dig og for din familie. Jeg savner dig meget mere, end jeg kan give udtryk for, Janice,« sagde hun og takkede veninden for at lade hende og faderen, Billy Ray Cyrus, være en del af familien.:

Janice Freeman gik bort i starten af marts på grund af en blodprop. Hun efterlader sig en ægtemand og en datter. Verdensstjernen har flere gange hyldet sin afdøde veninde på de sociale medier. Opslaget fra Instagram er bare et eksempel på dette.