Den er ikke til at tage fejl af.

Miley Cyrus fremviste en ny tatovering til samlingen, da hun i nat gik på scenen ved dette års Video Music Awards, som MTV afholder. Og den bød på en tydelig reference.

Stjernen havde fået et citat tatoveret på sin overarm. Ordene stammer fra en sang af bandet 'The Pixies' og lyder således:

'My head was feeling scared, but my heart was feeling free,' som oversættes til 'Mit hoved føltes mærket, men mit hjerte føltes frit (red.)'.

Arkivfoto fra juni i år. (Photo by Kyle GRILLOT / AFP) Foto: KYLE GRILLOT Vis mere Arkivfoto fra juni i år. (Photo by Kyle GRILLOT / AFP) Foto: KYLE GRILLOT

Det er mindre end en måned siden, at det blev offentliggjort, at Cyrus og hendes mand Liam Hemsworth havde besluttet at gå fra hinanden.

Siden har der været mange skriverier, eftersom Miley Cyrus er set sammen med en anden - nemlig kvinden 30-årige Kaitlynn Carter, som reality-fans vil genkende som ekskonen til Brody Jenner, som er bror til kæmpestjernerne Kylie og Kendall Jenner.

Den 26-årige stjerne bar i nat en lille sort kjole, en masse smykker og en våd hårstil ved det famøse awardshow.

Foruden hendes tatovering, som handler om det at skilles i et forhold, så handlede sangerindens optræden også om brud.

Kaitlynn Carter og Brody Jenner, da de stadig var sammen. hoto by Jean-Baptiste LACROIX / AFP) Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Kaitlynn Carter og Brody Jenner, da de stadig var sammen. hoto by Jean-Baptiste LACROIX / AFP) Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Hun sang nemlig sin ballade 'Slide Away' for første gang.

Både Miley Cyrus og Kaitlynn Carter har korte ægteskaber bag sig. Liam Hemswiorth kunne kun kalde sig selv Cyrus' ægtemand i mindre end et år.

Samtidig blev Kaitlynn Carter og Brody Jenner også gift så sent som i 2018, så de kunne altså heller ikke klare et flerårigt ægteskab.

Det var den 10. august, at Miley Cyrus og den australske skuespiller Liam Hemsworth offentliggjorde deres brud.