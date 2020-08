For et år siden gik Miley Cyrus og Liam Hemsworth hver til sit.

Siden har sangerinden haft travlt med at afsløre private detaljer fra deres ti år lange forhold, hvoraf de sidste seks måneder var som mand og kone.

Forleden afslørede hun, at hun var 'sweet sixteen', da han tog hendes mødom.

I et teaserclip for hendes nye podcast 'Call Her Daddy' fortæller hun, at hun ikke gik 'hele vejen med en fyr, før jeg var 16, men jeg endte trods alt med at gifte mig med fyren'.

Arkivfoto af Miley Cyrus og hendes eksmand, Liam Hemsworth. Foto: KYLE GRILLOT

Bemærkningen havde klar adresse til 'Hunger Games'-stjernen Liam Hemsworth, som Miley Cyrus var sammen med, fra hun var 16, til hun var 26 år.

Problemet var bare, at Miley Cyrus fortalte eksmanden, at hun havde haft sex før.

En løgn, som sangerinden holdt fast i i en stor del af deres ti år lange forhold.

»Jeg løj og sagde, at han ikke var den første, så jeg ikke virkede som en taber,« fortæller den nu 27-årige Miley Cyrus, der blandt andet står bag hittene 'Malibu' og 'Wrecking Ball', og tilføjer:

»Han spurgte: 'Hvem har du haft sex med?', og jeg kunne ikke komme på noget. Så jeg fandt bare på en, jeg kendte, men vi havde aldrig haft sex.«

Først da hendes opdigtede sexpartner senere giftede sig med Hemsworths ven, valgte Cyrus at fortælle sandheden.

Rygterne vil vide, at det var Hemsworths forhold til alkohol, der var årsagen til, at forholdet gik i stykker.

En kilde siger til US Weekly, at han stadig er ulykkelig over skilsmissen:

»Lige nu har han ikke særlig høje tanker om hende. Han blev virkelig såret over bruddet,« siger kilden og tilføjer:

»Miley og Liam har ikke rigtig talt sammen efter skilsmissen. Liam blev såret over, at Miley så hurtigt efter bruddet forsatte sit kærlighedsliv.«

Få timer efter, at bruddet med Liam Hemsworth blev officielt, blev Miley Cyrus set kysse med den kvindelige blogger Kaitlynn Carter.

Der var dog kun tale om en kort romance, og kort efter fandt hun sammen med den australske sanger Cody Simpson.

ARKIVFOTO af Cody Simpson. Foto: ANGELA WEISS

De intime detaljer fra det forliste ægteskab kommer efter en uge, hvor sangerinden bekræftede, at hun ikke længere danner par med Cody Simpson.