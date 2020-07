'Ex on the Beach'-stjernen forudså fra starten, at forholdet mellem hans ekskæreste og hendes nye flamme ikke ville holde. Han fik ret.

I november sidste år forelskede Nicklaes Olsen og Amanda Mogensen sig i hinanden under optagelser til ‘Ex on the Beach’ sæson 4, og i maj besluttede Nicklaes, at det ikke længere skulle være dem. Det kom bag på mange seere, som havde fulgt den opblomstrende kærlighed på sidelinjen, og særligt Amanda tog beslutningen hårdt. Men der er en særlig person, der ikke er spor overrasket og faktisk havde forudset bruddet længe før Amanda og Nicklaes.

Mikkel Ræv kom, til Amandas store rædsel, op af det turkisblå hav i Brasilien i sæson fire og overraskede ekskæresten og hendes nye flamme Nicklaes. I begyndelsen gjorde han sit for at sabortere forholdet, men han affandt sig hurtigt med, at sæsonen stod i kærlighedens tegn, og at det ikke var ham, det denne gang kom til gode. Men indeni vidste Mikkel, at det var et spørgsmål om tid, før forholdet ville gå i stykker af sig selv.

»Der er sgu ikke så meget andet at sige end ‘hvad sagde jeg?’,« svarer Mikkel under Realityportalens Q&A, hvor en læser spørger ind til hans holdning til ekskærestens brud.

»Jeg sagde det lige fra start af, da jeg kom ind, og jeg sagde det igen, da vi kom hjem,« fortæller han.

Selvom man kan ane en skadefro attitude hos den snu ræv, så føler han da med parret og ser det som den rette beslutning for begge parter, at de ikke længere er sammen.

»Men ja, det er jo synd for dem. Det gik virkelig dårligt for dem. Det er godt, at de er gået fra hinanden, hvis det ikke fungerede,« lyder det fra Mikkel.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk