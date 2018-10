'Familien fra Bryggen'-stjernen Stephanie 'Geggo' Karma Christiansen skal snart giftes med sin forlovede, Cengiz Salvarli.

Parret afslører, at Geggos kendte onkel, Mikkel Kessler, får en stor rolle at spille ved realityparrets bryllup.

»Mikkel skal være toastmaster. Han kommer på en stor opgave, men han sagde ja med det samme, så det er vi glade for,« siger Geggo til B.T.

Mikkel Kessler kan for nogle virke som en stille og rolig fyr. Måske ikke typen, der kan råbe et helt bryllup op. Men Cengiz og Geggo fortæller, at den offentlige og private version af den tidligere topbokser er vidt forskellige.

»Når vi er hjemme, rejser han sig altid op og fortæller historier,« siger Cengiz og laver fagter med armene.

»Han er den perfekte toastmaster.«

Tidligere har Geggo også fortalt, at Mikkel Kessler skal føre hende op til alteret.

»Jeg og Mikkel har et ret tæt forhold. Jeg kunne ikke forestille mig en anden mand, der skulle give mig væk. Det skal ikke være min egen far i hvert fald, så det må være Mikkel, han er det tætteste, jeg kommer på en storebror,« har Geggo sagt til Realityportalen.

Derudover løfter parret sløret for, at Geggo kommer til at hedde Stephanie Karma Salvarli, når de er blevet gift. Datteren Alba hedder også Salvarli til efternavn, så det var en meget let beslutning.

»Jeg hedder Christiansen, og det er meget dansk og kedeligt. Der er ikke andre end vores familie, der hedder Salvarli, i Danmark.«

Parret fortæller, at de er kommet langt med bryllupsplanerne, men der er nogle småting, som lige skal forventningsafstemmes. Heriblandt gæstelisten og menuen.

»Det er første gang i mit liv, at jeg ikke er bagud med planlægningen,« siger Geggo.

Der er inviteret 65 gæster, og selvfølgelig får fans af 'Familien fra Bryggen' et lille smugkig, men store dele af brylluppet bliver privat.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra Mikkel Kessler.

Den nye sæson af 'Familien fra Bryggen' får premiere torsdag 11. oktober på TV3.