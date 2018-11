Jagten efter en ny køber er skudt i gang, og går det nogenlunde, som det plejer i det attraktive Charlottenlund-område, kan tv-værten Mikkel Herforth med familie starte det nye år med at skrue navneskiltet af hoveddøren.

Herforth har nemlig netop sendt sit 104 kvadratmeter store Skovserhus på markedet: en adresse, der lokker med udsigt til Øresund, en beliggenhed i det gamle Skovshoved og blandt andet også en stor stue med brændeovn.

Huset er til salg for 7,6 millioner kroner hos Nybolig Charlottenlund, Jægersborg Allé, og bliver ejendommen solgt på de gennemsnitlige fire måneder, som Charlottenlunds huse blev i første halvår, kommer Herforth-parret til at have været ejere af adressen i godt 4,5 år. Det skriver Boliga.

Siden parret overtog adressen, er der dog kommet flere til familien - så sent som for en uge siden offentliggjorde Herforth, som du sandsynligvis kender fra programmer som 'Go' morgen Danmark' og 'Boogie', at han var blevet far igen.

Danmarks dyreste område

Charlottenlund kan måske for det utrænede øje ligne en ganske almindelig forstad med villaer, skov, strand, børnefamilier, institutioner på tur til de lokale kulturtilbud og klokken 17-menneskemylder foran supermarkederne.

Det noget mere trænede øje vil dog vide, at området er lidt mere end det. Charlottenlund er nemlig blandt landets absolut dyreste steder at købe hus. For øjeblikket er der således flere huse udbudt til salg for mere end 20 millioner kroner, end der er til priser under fem millioner.

I årets tredje kvartal gik en gennemsnitlig huskvadratmeter i 2920-postnummeret for lige knap 49.500 kroner, hvilket ifølge Boliga kun blev overgået af priserne i nabo-distriktet Hellerup. Her gav køberne nemlig i gennemsnit 52.262 kroner for hver kvadratmeter i deres nye hus.

Se huset her.