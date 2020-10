Da Mikkel Fønsskov i 2015 købte en lille kvistlejlighed på Frederiksberg, gjorde han sig en ganske fornuftig investering.

Selv samme 62 kvadratmeter store lejlighed er nemlig nu blevet solgt for 745.000 kroner mere, end hvad han selv måtte smide dengang.

Det skriver Se & Hør, der ligeledes beretter, at værten skylder sin tidligere vært-kollega Louise Wolff en tak.

Det var nemlig hende, han i sin tid købte lejligheden af for den nette sum af 3.250.000 kroner. Og nu er den solgt til lige knap fire millioner kroner – helt konkret 3.995.000 kroner.

Mikkel Fønsskov og kæresten fotograferet til 'Året, der gik' i 2016. Foto: Claus Bech Vis mere Mikkel Fønsskov og kæresten fotograferet til 'Året, der gik' i 2016. Foto: Claus Bech

Når Mikkel Fønsskov 1. november overdrager nøglerne til de nye ejere, går der ikke længe, før han selv overtager et sæt nye.

15. december flytter han nemlig til Østerbro med kæresten Andreas Jørgensen. Her har de for 4.050.000 kroner købt sig en 110 kvadratmeter stor lejlighed, de kan boltre sig på.

Parret har været sammen siden 2016 – samme år, som den i dag 36-årige tv-vært sprang ud offentligt som homoseksuel.

Venner og familie havde været bekendt med hans seksualitet i nogle år, men han var grundet sin status som kendt ansigt tilbageholdende med at råbe det højt til hele verden.

»Det har været medvirkende til, at jeg var så langsom i optrækket. Det har forstærket min skræk for at ryge i en bestemt kasse. Jeg var frygtelig bange for, at folk ville se mig på skærmen og i stedet for at tænke: Nå, Mikkel er vært i aften, ville tænke: Nå, det er ham bøssen, der er vært i aften,« fortalte Mikkel Fønsskov dengang i et større interview med Femina.

Dengang var han vært på 'Aftenshowet' – et job, han varetog i fem år frem til november sidste år. Også selv om han ikke – på daværende tidspunkt – havde en anden tjans i udsigt.

I februar i år kunne han dog meddele, at han havde scoret sig et job som redaktør på Gyldendal.