Corona-frygt. Den rammer mange - men er der grund til bekymring? B.T. spurgte de kendte på den røde løber til årets Billed Bladets TV-Guld-uddeling fredag aften.

»Selvfølgelig påvirker det os. Nu er der lige konstateret et nyt tilfælde i Danmark. Marianne (Mikkel Behas kone, red.) og jeg har lige talt om, at det er vildt med de her smittekæder. Tænk på hvor mange man møder i løbet af sådan en aften som i aften,« lød det fra Mikkel Beha.

Han er dog ikke i panik.

»Selvfølgelig er det foruroligende, men man skal også huske på, at det er en influenza - det er ikke en ny dødelig epedimi. Så man skal lige slå koldt vand i blodet.«

Når Beha-familien rejser rundt i verden, tager de deres forholdsregler overfor fremmede sygdomme.

»Marianne er vores medicinkasse, og så kigger vi på, hvad de lokale gør. Hvad de spiser og ikke spiser, om de drikker vandet osv. Man lurer lige. Men vi har spist på alle slags gadekøkkener, og hvis de lokale overlever, så overlever vi også,« fortalte han med et smil.

Også Puk Elgård var mødt op til Billed Bladets fest fredag aften. Hendes mand Lothar er for tiden i Tanzania og bestige Kilimanjaro. Hun er ikke bange for, at han tager coronoa-virus med hjem til Danmark.

»Nej, nu er det jo også her. Og alle os unge skal jo klare det. Jeg er ikke overdrevet bekymret for det.«

Puk Elgård med sønnen Robin.

Youtube-stjernen Rasmus Brohave, der i efteråret fik prøvet sit tv-talent af som vært på TV 2's talentshow 'Danmark har talent', synes heller ikke, der er nogen grund til at gå i corona-panik.

»Jeg synes, folk overdriver lidt. Det er selvfølgelig en alvorlig sygdom, men hvis man er ung og rask og ikke har problemer med luftvejene, så burde det ikke være farligere end influenza.«

Han oplever heller ikke, at hans unge følgere på sociale medier er bekymrede.

»Heldigvis ikke. Jeg tror, snakken går på skolerne, men jeg er ikke bange for det.«