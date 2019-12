De har krydset det vilde Barentshav. De har dykket med spækhuggere. De har set frie isbjørne i levende live.

Ja, Mikkel Beha og hans familie har prøvet mere end de fleste, og alle ovenstående oplevelser har danskerne kunnet følge i programmet 'Kurs mod nord' på TV 2.

Lige nu er familien hjemme i København for en stund, men 53-årige Beha fortæller, at de har drømme om at komme på nye eventyr i fremtiden. Det skriver TV 2.

Tv-personligheden udtaler, at der ingen konkrete planer er her og nu, hvilket betyder, at familien nøjes med at drømme:

»Så er der plads til at lade mange drømme spire, tage form og se på, hvilke der kunne blive virkelige. Og det er der, vi er nu. Vi går med en masse drømme, men vi har ikke taget nogen beslutning endnu. Hverken om det bliver nord, syd, øst, vest – eller hvornår det bliver.«

Siden hjemkomsten til Danmark har Mikkel Beha haft mange ting at tage sig til.

Tiden er gået med at færdiggøre de sidste episoder af 'Kurs mod nord', mens han ligeledes har udgivet en bog og holdt en række foredrag.

Han har også optaget episoderne til det nye program 'Weekend på Wallenberg (Skibet red.)' sammen med sønnerne Theis, Emil og Alfred. Programmet havde premiere onsdag på TV 2 Play.

Mikkel Beha Erichsen har rigeligt at se til, selvom han ikke er ude og sejle. Foto: Kasper Palsnov Vis mere Mikkel Beha Erichsen har rigeligt at se til, selvom han ikke er ude og sejle. Foto: Kasper Palsnov

53-årige Beha fortæller, at det seneste år har været intenst.

Han har skullet tage afsked med sin far, Troels Kløvedal, mens Wallenberg skulle gøres klar til ekspedition samtidig med, at Beha skulle lære at læse et iskort.

Tv-personligheden er meget glad for, at han har kunne dele turen på Wallenberg med sin familie.

Mikkel Beha har udover 'Kurs mod nord' ligeledes medvirket i 'Kurs mod fjerne kyster', der også kunne ses på TV 2.