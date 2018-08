Tv-værten Mikkel Beha Erichsen er blevet farfar for første gang.

Hans ældste søn, Emil Midé Erichsen, og hans kæreste - Louise - har nemlig fået deres første barn. Det fortæller den nybagte far til Billed-Bladet.

»Det føles fuldstændig fantastisk,« siger han.

Hele Danmark lærte Emil Midé Erichsen at kende, da han stod til søs på skibet Havana sammen med resten af sin familie i det populære TV 2-program 'Kurs mod fjerne kyster'.

For to år siden fandt han kærligheden i gymnasieveninden Louise, som han fik overtalt til at komme med om bord på Havana - hvilket blev startskuddet på deres forhold.

Mikkel Beha Erichsen og sønnen Emil Midé Erichsen under OL i Rio de Janeiro 2016. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Mikkel Beha Erichsen og sønnen Emil Midé Erichsen under OL i Rio de Janeiro 2016. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I foråret fortalte han, at de ventede deres første barn, og nu er de blevet forældre til en lille dreng.

Til Billed-Bladet fortæller den stolte far, at fødslen gik godt, og at de nu overvejer, hvad den lille ny eventyrer skal hedde.

Tidligere har Emil Midé Erichsens far - tv-værten Mikkel Beha Erichsen - fortalt, at man vil gøre familiens nye skib Wallenberg - som skal sejle familien på nye eventyr nordpå - klar til også at kunne have en lille baby om bord.

»Jeg laver ekstra isole­ring i nogle af rummene og sætter radiatorer op neden under køjerne, for der skal være varmt, så der også kan være en baby om bord. Vi hå­ber, at hele familien på et tidspunkt kan være samlet,« sagde han tilbage i midten af juli til ugebladet.