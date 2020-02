Hele Danmarks førstestyrmand Mikkel Beha har for nylig investeret i et kæmpe hus ved Hundested.

Beha-familien har en kajplads i nærheden ved Lynæs Havn, og nu har de altså også et hus på 324 kvadratmeter plus 49 kvadratmeter kælder at boltre sig på.

»Det skal bruges til, at vi kan være der hele familien. Vi er jo blevet en stor familie, og vi bor alle sammen småt, så nu får vi et sted, hvor der er plads, og det er dejligt,« fortalte Mikkel Beha, da han fredag aften mødte op til Billed Bladet TV-Guld på hotel d'Angleterre i København.

Huset har i følge Se og Hør kostet 7,4 millioner kroner. Adspugt om huset er så stort, at han decideret planlægger at lave et kollektiv, som der er tradition for i Beha-familien, lød svaret:

»Det ved vi ikke endnu. Det skal vokse lidt, og så må vi se. Det er et fedt sted at surfe. Vi er kommet der meget.«

Mikkel Beha blev tidligere på året bedstefar på ny, da hans søn Theis og hans kæreste Ida blev forældre for første gang til en lille dreng.

»Vi laver kun drenge i familien. Det er det, vi kan, så vi håber, der er nogen ude i landet, der kan lave nogle piger, så der bliver nogle kærester til dem,« lød det fra den stolte bedstefar.

Beha-familiens seneste rejseprogram 'Kurs mod Nord', gik som titlen antyder nordpå. Hvor næste eventyr går hen, ved han ikke.

Mikkel Beha og hustru Marianne. Foto: Byrd / Kasper Løjtved Vis mere Mikkel Beha og hustru Marianne. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

»Jeg nyder virkelig at være hjemme. Jeg har ikke nogen rejseplaner lige nu. Det er ikke fordi, vi ikke har nogle ideer, vi er bare ikke begyndt at gøre dem til virkelighed,« lød det fra Mikkel Beha,

Udover det nye hus og familien bruger han lige nu tiden på foredrag rundt omkring i Danmark.

Han ankom til d'Angleterre med sin hustru Marianne.

Til 'Billed Bladet TV-Guld' var han nomineret i kategorierne 'Årets mandlige underholdningsvært' og 'Årets TV-program'.