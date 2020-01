En af de bedste boksere nogensinde, Mike Tyson, blander sig nu i den evige Michael Jackson-debat, og det er ikke ligefrem et billede af en sær pædofil, han tegner.

Tværtimod nærer 'Iron Mike' stor respekt for Jacksons evner som dameforfører. Det afslører han i et nyt interview i podcasten 'Expeditiously'.

Her afslører han, at han hadede sangeren efter deres første møde i 1986, hvor Mike Tyson lige var blevet verdensmester i boksning, og troede, at han skulle gnubbe skuldre med Jackson backstage efter en koncert.

Men popkongen behandlede ham som luft, hvilket fik Tysons velkendte ego til at falde fra hinanden.

Mike Tyson startede med at hade Michael Jackson, men fik senere stor respekt for ham.

»Han smadrede mit ego. Det knuste mig. Den kolde skid, jeg hadede ham, og ville gøre det for evigt,« husker han tilbage.

Men de negative følelser holdt ikke for evigt. De forsvandt som dug for solen, da en fælles ven pludselig kom til ham, og sagde, at Michael Jackson gerne ville hænge ud. Tyson så det som en chance for en frisk start, og det fik de to berømtheder i dén grad.

»Han var ikke sådan en dum og svag lille Peter Pan-type. Han er fucking skarp. Han vidste, hvad han fucking lavede. Det blæste mig bagover,« siger han i podcasten ifølge TMZ.

Michael Jackson er siden 90'erne blevet beskyldt for at være pædofil, og også efter hans død har debatten kørt. Ikke mindst på grund af dokumentarfilmen 'Finding Neverland', hvor to mænd anklager stjernen for at have forgrebet sig på dem gentagne gange, da de var mindreårige.

Michael Jackson har været omgivet af pædofilirygter siden 90'erne.

Men Mike Tyson fik ved mødet med Michael Jackson et indtryk af, at han var til voksne kvinder - og var god til at score dem. Han går så vidt til at kalde ham en 'ekspert i forførelsens kunst' i podcasten, og fortæller, at Jackson ligefrem delte ud af sine scoretricks.

»Jeg troede, han var en fucking idiot, indtil jeg mødte ham den dag. Jeg lærte at respektere ham. Jeg vidste, han var en player (scorekarl, red.),« siger han.

Dokumentaren 'Leaving Neverland' blev en stor, kommerciel succes sidste år, og vandt en Emmy. Men den kom ikke med skudsikre beviser på, at Michael Jackson skal have forgrebet sig på anklagerne, James Safechuck og Wade Robson.

Derfor er det stadig uafklaret, om en af de største kunstnere gennem tiderne var en udspekuleret pædofil eller et offer for onde konspirationer.