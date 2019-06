Hvad der skulle have været en tre dage lang cykeltur i de franske bjerge i velgørenhedens tegn, endte før tid for TV 2 Nyhedernes vært, Mikael Kamber.

På vej ned ad næstsidste bjerg styrtede han og landede på nakken.

'Jeg fik brud på en nakkehvirvel plus det løse, så nu skal jeg gøre noget så uvant som at forholde mig i ro i en rum tid,' skriver Mikael Kamber på Facebook og bekræfter på en SMS til B.T., at han er sygemeldt fra sit værtsjob på TV 2.

Han har kørt racercykel i over et årti uden større uheld, men de seks Tour de France-bjerge, som hans rute indebar, skulle altså vise sig at lave om på den statistik.

Den 51-årige tv-vært var afsted med blandt andre Bubber, Peter Tanev og Claus Elmig for at deltage i 'Cykelnerven', Danmarks hårdeste velgørenhedsevent.

Under 'Cykelnerven', der bliver afholdt hver sommer, cykler 300 cykelentusiaster sig til tops på de seks ikoniske franske bjerge kendt fra Tour de France.

Det er blandt andet bjerge som Alpe D’Huez, Col du Galibier, Col du Télégraphe.

Cykelrytterne tilbagelægger her 11.000 højdemeter på tre dage for at indsamle penge til forskning i sclerose og sætte fokus på sygdommen.

Men den garvede journalist og cykelentusiast nåede altså ikke de sidste 2.000 højdemeter.

Mikael Kamber endte på et hospital i Albertville i Sydfrankrig, og her besøgte nogle af hans holdkammerater ham efterfølgende.

Med nakkekrave blev besøget foreviget uden foran hospitalet, som det ses på billedet.

Selvom styrtet var voldsomt, påpeger TV 2-værten, at der er folk, der har det langt værre end ham, og at han derfor er glad for at have hjulpet med at samle ind til forskningen i sclerose.