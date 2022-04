Tv- og radiovært Mikael Bertelsen har haft et hyr med biludlejningsfirmaet Sixt.

Det beskrev han for nylig i et opslag på Twitter, hvor han delte ud af sin – mildest talt – dårlige oplevelse.

'Mit Sixt-mareridt startede i 2018, hvor I gjorde mig opmærksom på en trafikforseelse, hvor jeg angiveligt havde kørt mod ensretningen i en gade i Bologna, Italien,' skriver Mikael Bertelsen.

Men faktisk havde han slet ikke været i byen den dag, hvilket han forklarede firmaet. Da han ikke hørte fra dem efterfølgende, gik han ud fra, det var gået i orden. Sagen skulle dog vise sig at være en helt anden.

Da han for nylig atter lejede en bil hos Sixt, fandt han nemlig ud af, at der var blevet sendt adskillige rykkere til den e-mailadresse, som var tilknyttet Radio24syv. En e-mail, der altså blev lukket ned – sammen med radiokanalen – i 2019.

'Der fik I så for første gang min nye mail, og så skal jeg ellers love for, I fik dollartegn i øjnene,' skriver Mikael Bertelsen i opslaget.

Efterfølgende blev han så 'i en storm af e-mails' gjort opmærksom på, at beløbet fra 2018 nu i stedet var femdoblet, fordi han ikke havde reageret på rykkerne til den aflagte mailadresse – og at sagen nu var blevet overdraget til et schweizisk inkassofirma.

'Jeres metode minder lidt om rockernes dummebøder, og er særlig problematisk, fordi I ikke har svaret på de klager, jeg har sendt jer,' skriver Mikael Bertelsen.

Til sidst endte han med at betale de 6.000 kroner, det var løbet op i, 'for at få fred'.

Da radio- og tv-værten delte sit skriv på Twitter strømmede det ind i kommentarsporet med folk, der selv har oplevet problemer med diverse biludlejningsfirmaer, herunder også Sixt.

Men særligt en kommentar skilte sig ud.

'Der er egentlig ikke så meget at rafle om. Du har haft en virkelig dårlig oplevelse, og det er vores skyld,' skriver Sixt og undskylder for 'ikke at leve op til de standarder, de forventer af sig selv' og lover at refundere beløbet.

Noget, der fik kommentarsporet til at gisne om, hvorvidt Mikael Bertelsens klage kun blev hørt, – og mødt – fordi han er et kendt ansigt, der vælger at lave et offentligt opslag.

'Mikael. Jeg har lidt problemer med nogle andre firmaer. Må jeg låne din Twitter konto?' skriver en bruger eksempelvis.

I en sms til B.T. forklarer Mikael Bertelsen, at han anser sagen for afsluttet, efter Sixt har »godtgjort hans dummebøder«.

Er der en særlig grund til, du har valgt at lade opslaget stå, hvis sagen er afsluttet?

»Nej, egentlig ikke andet, end at jeg aldrig sletter noget, jeg har skrevet, og at andres oplevelser – også med andre biludlejningsselskaber – ikke har en lige så happy ending.«

Hvad tænker du om gisningerne om, at du kun får svar og refusion, fordi du har lavet opslaget og er et kendt ansigt?

»Jeg tænker ikke noget om det, der fortjener at komme i avisen. Det er forbrugeraktivisme og en advarsel til andre, så de ikke går i samme fælde.«

B.T. har desuden rettet henvendelse til Sixt Danmark, der bekræfter, at firmaet har refunderet Mikael Bertelsen beløbet.

»Vi har været i dialog med Mikael Bertelsen og har undskyldt, at han skulle opleve det besvær. Vi har i Sixt Danmark gennemgået sagen, og vi kan se, at vi slet ikke har været gode nok til at kommunikere mellem Sixt i Italien, de italienske myndigheder og Mikael Bertelsen. Hos Sixt i Danmark har vi derfor valgt at refundere det beløb, Mikael Bertelsen var blevet opkrævet. Vi betragter sagen som lukket,« skriver Sixt.

Til spørgsmålene om, hvorfor der skulle et offentligt opslag til, før der blev taget affære – og om det har noget at gøre med, at det er netop Mikael Bertelsen, der skriver det, er Sixt ikke vendt tilbage.