Realitybaben kunne have lavet meget mere tv, hvis ikke hun havde prioriteret skolen. Men stadig i dag som færdiguddannet og selvstændig spænder hendes tv-fortid ben for hende.

30-årige Joy Petersen har efterhånden været med i en del tv-programmer, men særligt husker vi hende i selskab med hendes farverige mor Mia i ‘Mig og min mor’.

Men nu fortæller Joy, at vi faktisk kunne have haft set hendes kønne ansigt i endnu flere tv-programmer, hvis hun da ikke havde sørget for altid at prioritere skole og uddannelse.

'Efter jeg havde lavet de her sæsoner af ‘Mig og min mor’ blev jeg tilbudt andre programmer, som jeg takkede nej til. Hvor det ene selskab tilbød mig højere og højere beløb og til sidst sagde: 'Hvad skal der til for, at du vil med?'. Hvor jeg sagde: 'Jeg har læseferie og skal op til eksamen på mandag, så kan ikke tage med, min uddannelse har ikke nogen pris',' skriver Joy på sin blog.

I dag ernærer hun sig som personlig træner og kostvejleder i egen virksomhed.

Hun er uddannet til begge dele, og hun er derudover også uddannet pædagog.

Og så er det efterhånden et godt stykke tid siden, hun er tonet frem på skærmen.

Og hun er meget glad for de prioriteringer, hun har gjort sig i forhold til uddannelse og tv-deltagelser.

Der vil altid være nogen, der vil ødelægge det

Men der er dog en skyggeside. Selvom Joy altid har sat uddannelse i første række, så kan hendes fortid som realitystjerne uden for studierne stadig trække ubehagelige spor til hendes arbejde i dag.

'I dag kæmper jeg for at få mit firma op at køre, fordi grundet ens tv deltagelse har nogle folk automatisk den opfattelse, at man er DUM. At man ikke er dygtig til sit arbejde, at man er useriøs, og den fastlåste opfattelse er super ærgerlig, fordi sådan er realiteten langt fra.'

'Når man er en offentlig person, vil man altid have nogle, som vil gøre alt for at ødelægge det, for eksempel prøve at skræmme andre fra at have tillid til mit arbejde,' skriver Joy.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk