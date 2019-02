Kia er blevet ramt af endnu en bekymring, og nu skal hun opereres.

Det sidste halvandet år har været umenneskeligt hårdt for Kia Sødergreen fra ‘Kongerne’, som næsten har været konstant indlagt siden kort efter fødslen af sin første søn med en meget svær fødselsdepression. Hun kæmper stadig med fødselsdepressionen, men nu er der kommet et nyt problem.

'Midt i alt det psykiske kaos i mit hoved, har jeg lige mødt et bump mere på vejen. Jeg har fået konstateret svære celleforandringer, som er stadie før kræft i livmoderhalsen. Jeg skal derfor have foretaget en kegleoperation, hvor de går ind og fjerner de syge celler. Jeg var i går til en for-samtale på hospitalet, da jeg skal have lavet det i fuld bedøvelse. Jeg kan mærke, at det er bare noget som skal hurtigt overstås!,' skriver Kia på sin Instagram og uddyber overfor Realityportalen:

'Altså, det kom lidt som et stort chok, da jeg fik beskeden. Så fik jeg taget nogle andre prøver og undersøgelser for at få det bekræftet og det var desværre sådan. Jeg har læst lidt om det og er faktisk meget rolig. Jeg er glad for, det blev opdaget i god tid, så det ikke nåede at udvikle sig til kræft. Så selve det at have celleforandringer tager jeg egentlig meget roligt. Det jeg nok mest er bekymrede for, det er efter den kegleoperation, hvis der skulle opstå komplikationer. Men ja, nu hvor jeg kæmper med det andet, så kan det hele lige så godt komme på en gang, så jeg forhåbentlig snart kan komme hjem uden noget sygdom'

