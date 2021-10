Det kører ikke for Shakiras partner, fodboldspilleren Gerard Piqué og dennes klub, F.C. Barcelona, som er i både spillemæssig og økonomisk krise. Det sidste lader dog til at være noget, Shakira kan snakke med om henover spisebordet derhjemme.

Shakiras navn optræder i en række lækkede dokumenter med navne på utallige prominente personer, der har sendt deres formuer i skattely.

Det skriver New York Post.

Her er hun blandt andet i selskab med Englands tidligere premierminister Tony Blair og Jordans konge.

Shakiras navn er dukket op i 'Pandora Papers', hvilket er ganske ubelejligt for stjernen, som i forvejen har en konflik med den spanske stat. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo Foto: Ruben Sprich Vis mere Shakiras navn er dukket op i 'Pandora Papers', hvilket er ganske ubelejligt for stjernen, som i forvejen har en konflik med den spanske stat. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo Foto: Ruben Sprich

Papirerne, der har fået navnet 'Pandora Papers', kommer på et ganske ubelejligt tidspunkt for Shakira, der allerede har én skattesag hængende over hovedet.

Ifølge papirerne har hun oprettet konti på De Britiske Jomfruøer, der er et velkendt skattely.

Dette er i tråd med, hvad en tre år lang efterforskning af superstjernen, som blev afsluttet i sommer, kom frem til.

I juli lød det således fra dommer Marco Juberías, at der var fundet »tilstrækkeligt med bevis for kriminalitet« til, at sagen kunne komme for retten.

Det hele startede i december 2014, hvor spanske anklagere sigtede Shakira, fordi de mente, hun manglede at betale 14,5 millioner euro – godt 108 millioner kroner – i skat fra 2012 til 2014.

I denne periode mente anklagerne, at hun mestendels boede i Spanien, selvom hun havde officiel residens i Panama.

Hvis man bor mere end halvdelen af året i Spanien, er det påkrævet at betale skat.

Allerede i sommeren 2019 havde Shakira afvist at have gjort noget forkert, og ifølge sine PR-folk skulle hun have betalt ethvert udestående med den spanske stat, da hun blev gjort opmærksom på det.

Dommer Marco Juberías opfordring til at slæbe Shakira i retten er da også blevet mødt med stoisk ro fra popstjernen.

Fra hendes repræsentanter lyder det i en pressemeddelelse, at det var et »forventet trin i processen«, og at hendes juridiske hold »forbliver selvsikkert og samarbejder fuldt ud med retsvæsenet«.

I 2019 blev hendes partner, Gerard Piqué, også dømt i en sag om netop skattesvindel.