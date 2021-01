Den skandaleramte skuespiller Armie Hammer har ikke kun indtaget mediernes søgelys.

Også politiet har holdt øje med ham, og forleden tog betjente sig således en snak med ham.

Det skriver PageSix, der har været i kontakt med en talsperson for politiet i Grand Cayman.

Netop Caymanøerne i Det Caribiske Hav spiller en hovedrolle i den seneste skandale, som Armie Hammer har forvildet sig ud i. En skandale, der tager udgangspunkt i et Instagram-video af en letpåklædt kvinde.

Videoen lå i første omgang kun tilgængelig på Armie Hammers private Instagram-profil, som kun hans allernærmeste har adgang til at følge.

Alligevel endte indholdet fra profilen i hænderne på journalisterne på britiske Daily Mail – og snart alle andre medier – og igen strålede det negative spotlight på Armie Hammer.

Dels, fordi folk undrede sig over en video, hvori skuespilleren forklarer, hvordan man kan tage et bestemt hallucinogent stof, som ikke kan spores i en test.

Dels, fordi komiteen bag skønhedskonkurrencen Miss Cayman Islands rejste kritik af videoen af den førnævnte uidentificerede kvinde, der er portrætteret halvnøgen på alle fire med numsen i vejret på en hotelseng.

I videoen kalder Armie Hammer kvinden for Miss Cayman, hvilket fik mange til at spekulere i, hvorvidt kvinden på sengen er den tidligere vinder af skønhedskonkurrencen Miss Cayman Islands.

Armie Hammer shows off lingerie-clad woman waiting on all fours https://t.co/4ZOBejfddi via @MailOnline — Ken McKlinski (@Flambeau66) January 16, 2021

Spekulationerne fik straks folkene bag skønhedskonkurrencen til at reagere:

»Komiteen er meget rystet over videoen og vil gerne bekræfte, at kvinden ikke er den regerende vinder af Miss Cayman Islands, og at hun ikke har nogen tilknytning til skønhedskonkurrencen,« udtalte komiteen og fortsatte:

»Skildringen af kvinden i videoen går imod alt, hvad vores organisation står for, og komiteen forlanger, at Mr. Hammer øjeblikkeligt fjerner alle referencer til Miss Cayman på sine sociale medier.«

Armie Hammer selv var ude og undskylde – og understrege, at kvinden altså ikke havde noget med skønhedskonkurrencen at gøre.

Og så troede han formentlig, at den sag var lukket. Så heldig var han dog ikke.

Fredag blev han nemlig kontaktet af Grand Caymans politi, der efterforskede sagen. Til PageSix lyder det i en udtalelse fra politiet:

»Betjente efterforskede sagen og talte med den mistænkte, der blev advaret om at ændre adfærd.«

Armie Hammer med sin ekshustru, Elizabeth Chambers, som han blev skilt fra i sommer. Foto: Chris Delmas Vis mere Armie Hammer med sin ekshustru, Elizabeth Chambers, som han blev skilt fra i sommer. Foto: Chris Delmas

Herefter blev sagen lukket. Eller nok rettere: Herefter blev politiets sag lukket.

Armie Hammer går nemlig fortsat ikke fri i offentligheden.

Han befinder sig i øjeblikket midt i en opsigtsvækkende skandale, hvor han bliver beskyldt for alt fra kannibalisme til utroskab.

Noget, der blandt andet har medført, at han har måttet opgive at medvirke i den kommende film 'Shotgun Wedding'. Også selvom han benægter, at anklagerne har noget på sig.