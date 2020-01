Midt i at Kristian Jensen befinder sig i en politisk krise, kan han finde ro på en helt anden front.

Det tyder nemlig på, at kærligheden mellem ham og sangerinden Pernille Rosendahl blomstrer.

I hvert fald har Pernille Rosendahl sent mandag aften delt et billede af den tidligere næstformand i Venstre, hvor han ses stå med ryggen til og kigge mod horisonten, mens solen skinner, og bløde skyer driver forbi i baggrunden.

'Altid højt til himmels, når jeg er sammen med dig,' skriver Pernille Rosendahl til billedet.

Samtidig har hun til teksten tilføjet et sort hjerte.

Det var i begyndelsen af december sidste år, at Kristian Jensen i et interview med B.T. fortalte, at han efter 21 års ægteskab skulle skilles fra Trine Overmark Jensen, som han har tre sønner med.

Årsagen var, at han havde fået følelser for den tidligere 'X Factor'-dommer, som han nu danner par med.

»Jeg har fået stærke følelser for Pernille, og det kan jeg selvfølgelig ikke komme videre med, mens jeg er gift. Derfor er det min beslutning, at vi skal skilles,« forklarede Kristian Jensen og tilføjede:

ARKIVFOTO af Kristian Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere ARKIVFOTO af Kristian Jensen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Kærlighed er en følelse, der ikke lader sig styre.«

Mens politikeres privatliv ser ud til at blomstre, ser det dog anderledes ud på arbejdsfronten.

I weekenden foreslog han i Jyllands-Posten - uden om sit parti - at lave store økonomiske reformer hen over midten.

De udtalelser reagerede Venstres gruppeledelse hurtigt på, og straffen kom prompte: Allerede inden Jyllands-Posten var udkommet med historien, var han blevet degraderet, da han blev frataget sin ordførerpost og alle de udvalgspladser, han havde i Folketinget.