For blot få dage siden blev 'Gift ved første blik'-parret Michael og Kathrine Kelså Harders forældre til deres lille pige, Leonora.

Som de fleste ved, så går forældreskabet som oftest hånd i hånd med bekymringer – og det har Michael Kelså Harders allerede mærket på egen krop.

For mens parret glæder sig over resultatet af en positiv graviditetest, har han midt i babylykken erhvervet sig en anden form for test, man nødigt vil have et positivt svar fra. Nemlig corona.

'Det har påvirket mig fysisk såvel som mentalt, da jeg ikke kan lade være med at være bekymret for Leonora,' skriver Michael Kelså Harders på sin Instagramprofil.

Heldigvis kan 'Gift ved første blik'-husbonden berette om, at hans hustru er testet negativ og at den lille ny ser ud til at have det fint.

Det var i 2018, at den dengang 25 årige Kathrine Kelså fra Silkeborg blev smedet sammen med den to år ældre Michael Harders fra Aarhus for åben skærm.

Parret viste sig at være et af de sjældent virkelig gode match i tv-programmets 'kærlighedseksperiment' og forblev sammen efter programmets slutning.

Siden har parret flittigt blogget om deres liv på deres hjemmeside samt på de sociale medier, hvor de har ladet danskerne og andre nysgerrige følge med i deres liv.