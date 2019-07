I august løber Way Out West-festivalen i Göteborg i Sverige af stablen, men det bliver uden et af hovednavnene.

Cardi B, der ellers var et af festivalens store trækplastre, har nemlig meldt afbud.

Til Aftonbladet oplyser arrangøren af Way Out West, at de er blevet oplyst, at hun er blevet forhindret, men de ved ikke hvorfor.

Aflysningen har fået flere til at spekulere i, om den kvindelige rapper har bandlyst Sverige på baggrund af A$AP Rocky-sagen.

I forbindelse med sagen har flere kendte mennesker - heriblandt Cardi B - vist deres støtte til den fængslede rapper, og flere af A$AP Rockys musikkollegaer har sågar udtalt, at de ikke længere vil optræde på svensk grund.

Men Cardi B understregede torsdag, at hun ikke havde i sinde at skuffe det svenske folk på grund af fængslingen af A$AP Rocky.

På spørgsmålet fra TMZ's fotograf om, hvorvidt hun havde tænkt sig at udelukke Sverige fra sine fremtidige turneer, lød det:

»Jeg har ikke tænkt med at udelukke et land, der har vist mig så meget kærlighed. Men de er nødt til at løslade A$AP Rocky.«

A$AP Rocky har siddet varetægtsfængset i Stockholm siden starten af juli.

Her er han sigtet for grov vold i en sag fra slutningen af juni, hvor han og hans følge endte i optøjer med to svenske mænd.

Selv nægter han sig skyldig og fortæller, at han handlede i selvforsvar.

Fredag bliver det afgjort, om hans varetægtsfængsling bliver forlænget. Alternativt bliver han løsladt samme dag.