Det er en særdeles god forretning at være morsom.

I hvert fald for Mick Øgendahl, der fortsat skovler millioner ind til sig selv og hustruen.

Alene sidste år tjente den 47-årige komiker knap 10 millioner i sit anpartsselskab Lowland Fallstar, der ifølge regnskabet står for produktion af spillefilm og komedieserier samt modtager royalties fra tidligere producerede stand-up shows.

Det viser virksomhedens seneste regnskab, som virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T.

Mick Øgendahl slipper dog ikke for at betale både skat, lønninger og andre omkostninger af udbyttet og lander således på et overskud på hele 6.880.763 kroner.

Af dem har ægteparret hevet 4,8 millioner ud til at forsøde tilværelsen med, så formuen i selskabet nu lyder på knap 7,8 millioner kroner.

Mick Øgendahl ejer selv 90 procent af selskabet, mens hans hustru og manager, Marlene Øgendahl, ejer de sidste 10. Hvordan det imponerende udbytte fordeles mellem ægteparret, melder det offentlige regnskab dog intet om.

Marlene Øgendahl og Mick Øgendahl ønsker ikke at kommentere årsregnskabet.

Mick Øgendahl med sin hustru Marlene Øgendahl til Zulu Comedy i 2012, hvor han vandt prisen for 'Årets komiker'. Foto: Camilla Rønde Vis mere Mick Øgendahl med sin hustru Marlene Øgendahl til Zulu Comedy i 2012, hvor han vandt prisen for 'Årets komiker'. Foto: Camilla Rønde

Ifølge ledelsesberetningen er der dog grund til at glæde sig over de dejlige millioner. Meget tyder nemlig på, at næste regnskabsår ikke kan præstere helt det samme.

'Selskabets aktiviteter er fra 13. marts 2020 midlertidigt begrænset som følge af COVID-19. Selskabet vil således have begrænset aktivitet under nedlukningen, og det vil have en negativ påvirkning på resultatet for det kommende år,' lyder det.

Selv om en fortjeneste på knap 10 millioner kroner allerede lyder som alt rigeligt for de fleste danskere, så stopper indtjeningen ikke her. Som B.T. beskrev for nylig, ejer Mick Øgendahl også produktionsselskabet Falster Inc. med sin mangeårige makker Michael Pedersen.

Og her lød bruttofortjenesten på lige knap 1,4 millioner kroner, som er tjent på at producere populære tv-hit som eksempelvis TV 2-hittet 'Minkavlerne' med Ruben Søltoft i hovedrollen.

Da selskabet allerede havde en egenkapital på 3,1 millioner, kunne makkerparret, der ejer cirka halvdelen af selskabet hver, trække samlet to millioner ud i løn.

Sammen med sin hustru ejer Mick Øgendahl desuden Unterholdning ApS, hvorunder både Lowland Fallstar og Falster Inc. er to af datterselskaberne. Seneste regnskab herfra viste, at virksomheden havde en egenkapital på lige knap 36 millioner kroner.

Dette på trods af, at 2018 var gået væsentligt ringere end forventet for Unterholdning ApS. Om 2019-regnskabet byder på grønne tal, må tiden vise. Årsregnskabet bør være lige på trapperne.