Mens nogle griner ad Mick Øgendahls jokes, griner han hele vejen til banken.

Et beskedent årsresultat til trods har den 47-årige komiker og hans mangeårige makker, Michael Pedersen, nemlig valgt at hive to millioner ud af deres fælles virksomhed, produktionsselskabet Falster Inc. Aps.

Det viser virksomhedens 2019-regnskab, som virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T. Heri fremgår det, at produktionsselskabet havde en bruttoindtjeneste på lige knap 1,4 millioner kroner sidste år.

Penge, der altså er tjent på at producere populære tv-hit som eksempelvis TV 2-hittet 'Minkavlerne' med Ruben Søltoft i hovedrollen.

Da alt var betalt – nedskrivninger, personaleomkostninger, skat og diverse – var der således beskedne 233.204 kroner tilbage på bundlinjen efter skat. Og da de to ejere så hev to millioner ud i udbytte, stod der cirka 1.766.800 kroner på bundlinjen for 2019. Med røde tal.

Ikke desto mindre lyder det i ledelsesberetningen i årsregnskabet, at resultatet er 'positivt'.

'Det har således indfriet de forventninger, der var stillet til året,' står det blandt andet.

Det store minus betyder da også langtfra, at Falster Inc. ligger i ruiner. Før de to millioner kroner blev taget ud af ligningen, havde virksomheden nemlig en egenkapital på omtrent 3.150.000 kroner, og der er dermed mere end en million tilbage at rutte med.

Fordelingen af udbyttet er ukendt, men i CVR-registeret fremgår det, at komikeren ejer 50,1 procent af virksomheden, mens Michael Pedersen sidder på de resterende 49,9 procent.

Det er dog ikke til at sige, om den fordeling har haft indflydelse på, hvor meget de hver især har kunnet stikke i lommen efter 2019.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra Mick Øgendahl om regnskabet, og i en mail skriver Michael Pedersen, at heller ikke han ønsker at kommentere produktionsselskabets økonomi.

Han fortæller dog, at man i Falster Inc. – såvel som alle andre steder – er berørt af corona-udbruddet.

Mick Øgendahl spiller med i 'Minkavlerne' på TV 2 Zulu.

'(...) vi er i gang med at finde ud af, hvad der er muligt i forhold til 'Minkavlerne' sæson to. Optagelserne skulle være startet i anden halvdel af april.'

'Vi krydser fingre for, at vi kan få spillernes kalendere til at mødes – og at hele situationen omkring covid-19 stadig forbedres – således at vi kan ramme skærmen i 2021,' skriver Michael Pedersen.

Han og hans mangeårige ven Mick Øgendahl startede i 2012 selskabet, der er opkaldt efter deres fælles hjemstavn: Falster.

Falster Inc. ApS' hovedformål er ifølge selskabets egen beskrivelse at levere comedy – både det med manuskript og det uden.

Derudover har selskabets producenter været med inde over andre programmer såsom 'Tæt på sandheden med Jonatan Spang’ og 'Ugen plus det løse med Huxi Bach'.

Og der er altså penge i at være sjov. Det må Mick Øgendahl være et levende bevis på.

Sammen med sin hustru ejer han således Underholdning ApS, hvorunder Falster Inc. er et af datterselskaberne. Seneste regnskab herfra viste således, at virksomheden havde en egenkapital på lige knap 36 millioner kroner.

Dette på trods af, at 2018 var gået væsentligt ringere end forventet for Underholdning ApS. Om 2019-regnskabet byder på grønne tal, må tiden vise. Årsregnskabet bør være lige på trapperne.