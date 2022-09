Lyt til artiklen

»Det gjorde fandeme ondt,« lyder det fra Mick Øgendahl.

Den 49-årige komiker er først og fremmest kendt for sin standup og komiske roller i film- og tv-serier som 'Blå mænd', 'Minkavlerne' og senest 'Alle for fire', der siden premieren i midten af august har trukket 179.000 danskere i biografen.

Men Mick Øgendahl søger også de alvorlige roller, og derfor er han stadig ærgerlig over, at han for et par måneder siden fik afslag på en seriøs rolle.

»Jeg har lige været til casting sammen med Nina Rask (Ung skuespiller, der for tiden er aktuel i DR-serien 'Too Sune', red.), på en alvorlig rolle som en psykisk syg, som absorberer alle følelser i rummet. Den rolle fik jeg ikke, og det gjorde fandeme ondt. Det tog lige fire dage at komme mig over,« fortæller Mick Øgendahl, da B.T. spørger, hvornår han senest har fået afslag på en fed rolle.

Af respekt for projektets instruktør og den skuespiller, der fik rollen i stedet for, har Mick Øgendahl ikke lyst til at afsløre, hvilken rolle han var til casting på, men tilføjer, at det er noget, der udkommer i den nærmeste fremtid.

Mick Øgendahl fortæller videre, at det ikke er særlig tit, at han går til casting - men det her havde bare noget særligt over sig.

»Den her rolle var bare så mega fed. Jeg ville fandeme gerne have haft den, men det fik jeg så ikke.«

