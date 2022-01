»Da min farmor dør, der er jeg ikke med til begravelsen, for jeg kan ikke håndtere alt den sorg, der er. Jeg vælger det simpelthen fra og lyver for min far, fordi jeg ikke kan håndtere det.«

Sådan fortæller komikeren Mick Øgendahl i det nyeste afsnit af Radio4-podcasten 'Det sidste måltid'.

Og netop det med følelserne er noget, der sidder helt ude på tøjet hos manden, som har gjort en karriere ud af at få folk til at grine.

»Jeg er sgu lidt en følebamse, jeg er meget følsom (...) jeg kan også tude til Disney-film og sådan noget. Jeg er ret letpåvirkelig, og min far er fra en anden generation,« forklarer han i programmet, uden at uddybe hvilken løgn han stak sin far for at undgå begravelsen.

»Jeg kan bare huske, at han ringer op til mig og skal fortælle, at farmor er død, og han begynder at græde. Jeg har aldrig hørt min far græde før. Jeg kunne slet ikke coope (håndtere, red.) de følelser, og så kunne jeg simpelthen ikke overskue den begravelse.«

Efterfølgende er det kommet til at stå som en tifoldig skamstøtte i Mick Øgendahls liv, at han ikke var der den dag til at give sin far et kram.

I programmet reflekterer han over, hvad det mere specifikt var, der fik ham til at holde sig væk fra begravelsen og kommer her også ind på relationen – eller mangel på samme – til farmoren.

»Jeg tror ikke, jeg kunne overskue, at jeg skulle være ked af det sammen med ham (Mick Øgendahls far, red.), fordi, ret skal være ret, der er ingen grund til at romantisere noget, jeg kendte ikke min farmor ret godt, for min mor og far blev skilt, så besøg hos hende (Mick Øgendahls farmor, red.) har været meget små rent antalsmæssigt.«

Direkte adspurgt af vært Lærke Kløvedal om, hvorvidt komikeren var flov over at være følelsesladet foran sin far, lyder der et ja.

»Det ville være en blottelse af mig, ja. Jeg er meget mere … min kone ryster nogen gange på hovedet af mig og siger: 'Du er overhovedet ikke en badboy fra Falster, du er bare en lille bitte dreng,' og ja, det er jeg.«

Sidenhen er Mick Øgendahl blevet glad for sine følsomme sider, da det i hans optik ville være alt for hårdt ikke at kunne komme ud med sine følelser.