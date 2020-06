Hollywood-stjernen Michelle Williams har født.

Det er den 39-årige skuespillerindes andet barn, da hun i forvejen har en 14-årig datter, Mathilda, med den afdøde skuespiller Heath Ledger.

Faderen til den lilly ny er Michelle Williams nye ægtemand, den 43-årige filminstruktør Thomas Kail.

Ifølge US Weekly bekræftede parret graviditeten tilbage i december, hvor parret samtidig annocerede, at de var blevet forlovet.

Michelle Williams med ægtemanden, Thomas Kail. Foto: VALERIE MACON Vis mere Michelle Williams med ægtemanden, Thomas Kail. Foto: VALERIE MACON

De to blev derefter gift i al hemmelighed tilbage i marts.

Michelle Williams mødte Thomas Kail, da hun spillede hovedrollen i tv-serien 'Fosse/Verden', der er produceret og skrevet af filminstruktøren.

Hun har tidligere dannet par med Hollywood-stjernen Heath Ledger.

De to mødte hinanden under indspilningen af hitfilmen 'Brokeback Mountain' og dannede par fra 2004 til september 2007 - blot et halvt års tid før Heath Ledgers tragiske død i sommeren 2008.

Michelle Williams med hendes afdøde eks, Heath Ledger. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Michelle Williams med hendes afdøde eks, Heath Ledger. Foto: LUCY NICHOLSON

Den talentfulde skuespiller blev fundet død af en overdosis sovemedicin i sin lejlighed i New York.

Han blev blot 28 år gammel.

Michelle Williams har tidligere udtalt, at det er hjerteskærende at se datteren med det fulde navne Matilda Rose Ledger vokse op uden en far.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg mig som en person, der accepterer, hvor jeg er i livet, og hvor jeg tidligere har været. Sådan har jeg det i næsten alle aspekter af mit liv bortset fra ét. Jeg ville have mulighed for at dyrke den overbevisning til fulde, hvis det ikke var, fordi Matilda mangler sin far. Det bliver bare aldrig helt, som det burde være,« sagde hun tilbage i 2016.