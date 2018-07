Den 37-årige skuespillerinde Michelle Williams afslører nu, at hun tidligere på sommeren er blevet gift med den tre år ældre musiker Phil Elverrum.

Den populære skuespillerinde er kendt fra bl.a. ungdoms-serien 'Dawson’s Creek'. Hun dannede par med skuepiller-kollegaen Heath Ledger frem til 2007, som hun fik en datter med. Men Ledger blev på tragisk vis fundet bevidstløs i januar 2008. Til stor sorg for mange fans verden over. Nu er Michelle Williams, der som offentlig person normalt er yderst privat, tilsyneladende for alvor kommet videre. I et stort interview i Vanity Fair afslører hun flere flere private detaljer om sit liv.



Den amerikanske skuespillerinde føler nu, at hun har fundet det, som hun har ledt efter, siden Heath Ledger forsvandt ud af hendes liv for over 10 år siden.

»Jeg opgav aldrig kærligheden. Jeg siger altid til Matilda (datteren, red.), 'din far (Heath Ledger, red.) elskede mig før nogen som helst tænkte, at jeg var talentfuld, eller pæn, eller havde pænt tøj',« siger Michelle Williams.

Hendes ægtemand, musikeren Phil Elverrum, har også en trist kærlighedshistorie bag sig. Han mistede sin kone, Geneviève Castrée, til cancer i 2016. Sammen fik parret en datter, skriver Vanity Fair.

Michelle Williams fortæller til mediet, at sådan som hendes ægtemand elsker hende, svarer til den måde, som hun ønsker at leve sit liv. Hun uddyber, at hun endelig oplever at være elsket på en måde, der gør hende fri.

Den australske skuespiller Heath Ledger, som altså er far til Michelle Williams datter, blev fundet bevidstløs i sengen i sin lejlighed i New York 22. januar 2008. Senere undersøgelser viste, at han afgik ved døde på grund af hjertestop som følge af en overdosis af sovemedicin.

Nyheden om dødsfaldet ramte som et chok, bl.a .fordi den unge Oscar-nominerede Heath Ledger var spået en stor fremtid og var vellidt af mange.

