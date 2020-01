På det seneste er den ene bekymring efter den anden kommet snigende hos Michelle fra 'Ex on the Beach'.

Michelle Vind Koldkur medvirkede i anden sæson af ‘Ex on the beach’, og siden deltagelsen er hun også blevet kendt for sin veltrænede krop – og i særdeleshed veltrænede bagdel, som er et resultat af jobbet som danseinstruktør med undervisning i twerking.

Alle de mange kropsbilleder på Instagram-profilen har fået reality-baben til at gøre sig tanker om, hvordan billederne mon bliver modtaget af de cirka 53.000, der følger med, og en meget dårlig samvittighed fylder pludselig en del hos hende.

'Når jeg kigger på Instagram, så får jeg en følelse af, at jeg ikke er god nok. Og det får mig til at tænke på, at hvad nu hvis der er nogle derude, der har det sådan med mig. Hvis de tænker, at jeg har en uopnåelig krop. Dét vil jeg bare ikke finde mig i, siger hun i sin seneste insta story.'

​100 billede-forsøg

Derfor har ‘Ex on the Beach’-baben lavet et opslag med et par billeder, der viser, hvor afgørende en bestemt vinkel kan være for den måde, kroppen fremstår på billedet.

Første foto fra Michelles opslag på Instagram. Vis mere Første foto fra Michelles opslag på Instagram.

'Jeg har også hip dip og strækmærker. Det er ikke noget at skamme sig over. Når i ser den perfekte krop, ser i 100 billede-forsøg, vinkler, filter og ved nogle endda Photoshop. Jeg ved godt, at jeg ikke har en grim røv. Dette handler bare om, hvor meget en vinkel kan snyde øjet, skriver Michelle blandt andet i opslaget.'

Andet foto. Vis mere Andet foto.

Udover at være danseinstruktør læser hun til jordbrugsteknolog i Aarhus, hvor hun bor sammen med Kasper Madvig Klausen, der også er kendt fra ‘Ex on the Beach’ samt ‘Paradise Hotel’. I 2019 kom et tredje program på Kaspers reality-liste, da han deltog i ‘Stjerne Boksning’. Michelle er på nuværende tidspunkt sygemeldt fra studiet, da der er sygdom i hendes familie.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk