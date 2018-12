I september var tidligere præsident Barack Obama på besøg i Kolding, og nu er det så hans hustru Michelles tur til at besøge lille Danmark.

Den tidligere amerikanske førstedame gæster den 9. april til næste år Royal Arena i København med talkshowet 'An intimate conversation with Michelle Obama'.

Det er den nye danske festival Heartland, der i samarbejde med Live Nation har fået 54-årige Michelle Obama til København for at promovere sin bog 'Becoming', og i showet vil hun blandt andet fortælle om sin barndom, livet som mor og førstedame og sine oplevelser i Det hvide hus.

»Michelle Obama har været på listen over drømme-personligheder på Heartland, siden vi startede festivalen. Vi er derfor taknemmelige over, at hun har valgt at gæste København som kun én af seks byer i Europa på hendes tour. Vi har indtil nu kun lavet ganske få talks udenfor Egeskov Slot, så vi er ekstra stolte over at starte med så stort et navn,« siger Ulrik Ørum-Petersen, direktør for Heartland i en pressemeddelelse.

Michelle Obama på scenen i London. Foto: BEN STANSALL Vis mere Michelle Obama på scenen i London. Foto: BEN STANSALL

Selvom billetterne til Michelle Obama-showet ikke er ligeså dyrt som hendes mands Kolding-show, der kostede over 12.000 kroner pr. billet, skal man alligevel slippe en del for at være med i Royal Arena.

Billetterne, der bliver sat til salg fredag den 14. december, ligger i prislejet 300-3.450 kroner, hvoraf der er et begrænset antal VIP meet and greet-pakker til rådighed.

Michelle Obamas selvbiografi er allerede blevet en bestseller i USA, hvor den de første to uger solgte over to millioner eksemplarer.

I bogen slår hun fast, at hun ikke har i sinde at gå i sin mands fodspor og forsøge sig med et præsidentvalg

»Jeg siger det lige ud her: Jeg har ingen intention om at stille op som præsidentkandidat - nogensinde,« skriver hun.