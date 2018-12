Den tidligere amerikanske førstedame Michelle Obama har været i en situation, der på mange måder minder om hertuginde Meghans. Nu giver hun hende gode råd.

»Mit bedste råd er at bruge noget tid og ikke skynde sig med at gøre noget,« siger Michelle Obama.

»Jeg brugte de første par måneder i Det Hvide Hus på at passe på mine døtre, sørge for, at de havde en god skolestart og fik nye venner, inden jeg kastede mig selv ud i mere ambitiøst arbejde. Og det synes jeg er okay – det er endda godt – at gøre.«

Sådan lyder det fra Michelle Obama i et interview med det britiske magasin Good Housekeeping, hvor hun også fortæller, at både hun og Meghan er blevet placeret i roller, de ikke selv har bedt om.

Derfor handler det ifølge Obama om at finde netop dét, man brænder for, og arbejde på det.

Både Meghan Markle og Michelle Obama har blandt andet fokus på, hvordan kvinder og piger kan få mere magt, så forholdet mellem kønnene bliver mere ligeværdigt.

Den tidligere førstedame mener, at både hun selv og den engelske prinsesse har gode muligheder for at gøre en forskel, fordi de har fået den platform, de står på. Ved at udnytte den kan Meghan Markle både gøre en forskel for sig selv og for andre.

Michelle Obama er aktuel med bogen ’Becoming’, som hun ville turnere rundt i Europa med. Planerne er dog blevet aflyst, fordi hun skal deltage i den tidligere præsident George H.W. Bushs begravelse.