Man forventer ikke lige, at ens store kærlighed vælger at starte et skænderi i stedet for at falde på knæ, men det var præcis det, Barrack Obama gjorde, da han friede til sin kone Michelle.

I et interview i ‘The Late Show with Stephen Colbert’ fortæller den tidligere førstekvinde, hvordan Barrack Obama pludselig begyndte en mærkelig diskussion om bryllup.

»Vi var til middag, hvor vi skulle fejre, at han havde bestået sin juraeksamen, og dér vælger han at starte den her diskussion - ud af ingenting,« fortæller hun til Stephen Colbert.

Hun hopper med på diskussionen, for som hun selv siger, så er hun også jurist og har sine egne argumenter.

»Vi havde den her dybe diskussion om, hvorvidt bryllup virkelig var nødvendigt, hvis to mennesker i sandhed elskede hinanden,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kom med mine argumenter og han kom med sine, og jeg blev irriteret. Det var sådan, han besluttede sig for at fri til mig - ved at starte en diskussion om brylluppets nødvendighed«.

De sidder og diskuterer, og Michelle bliver mere og mere irriteret. Men midt i det, der er ved at udvikle sig til et skænderi, kommer tjeneren ind med en tallerken med en æske på.

Han tager æsken, åbner den og siger ‘det her burde få dig til at holde mund’. Og det gjorde det, fortæller Michelle Obama grinende til Stephen Colbert.