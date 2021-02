Michelle Kristensen husker det tydeligt. Det kæmpe banner, der hang lige ved metroen på Kongens Nytorv. Hun var »grøn af misundelse«.

Banneret var prydet af Anne Bechs ansigt. Et ansigt, der i dag gemmer sig på et utal af danske bogreoler. Hun kunne nemlig noget helt særligt, mindes kollegaen.

»Hun var god til at snakke i øjenhøjde med de danske kvinder. Få dem inspireret til at komme i den form, de ønskede sig.«

»Og så har hun været virkelig god til at brande sig selv på måder, som der ikke var andre, der gjorde,« lyder de rosende ord fra sundhedsekspert Michelle Kristensen.

Michelle Kristensen, iværksætter, forfatter og foredragsholder indenfor sundhed. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Michelle Kristensen, iværksætter, forfatter og foredragsholder indenfor sundhed. Foto: Thomas Lekfeldt

Anne Bech drog tirsdag sit sidste suk. Efter 43 år på jord sagde hun efter et årelangt kræftforløb farvel. Omgivet af dem, der elskede hende.

Selvom livet for fitnessguruen blev alt for kort, nåede hun at sætte sit aftryk. Sine aftryk.

Det er der slet ingen tvivl om, hvis man spørger sundhedskollegaen Michelle Kristensen.

De to nåede aldrig at lave større projekter sammen, men deres veje krydsede flere gange hinanden.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Anne Bech (@trainerannebech)

Både som kollega og menneske var Anne Bech en inspiration, fortæller Michelle Kristensen.

»Hun var virkelig glad og energisk, og hun gjorde sindssygt meget for danskerne. Inspirerede sindssygt mange.«

Anne Bech gjorde sig i sin tid som professionel danser, og det var blandt andet erfaringen herfra, hun trak på, når hun skulle inspirere andre til at komme i form.

Og det gjorde hun: inspirerede.

Både på tv, i radio, til foredrag og i bøger. Men også ansigt til ansigt som personlig træner.

Blandt andre hjalp hun kendisser som Thomas Skov, Christiane Schaumburg-Müller og Mascha Vang med deres træning. Sidstnævnte udgav hun desuden to bøger med.

Det var netop, at hun formåede at få kendisser under sine veltrænede vinger, der gjorde hende til noget helt særligt, mener Michelle Kristensen:

»Hun var exceptionelt god til at skabe sig et brand. Jeg mener, hun var en af de første, der hev kendte ind til en forvandling, og hun fik sindssygt meget presseomtale på det. Og de kendte fik resultater.«

Foto: Nikolai Linares Vis mere Foto: Nikolai Linares

Det er dog ikke kun brandet Anne Bech og resultaterne, Michelle Kristensen vil huske kollegaen for.

Det er også en kvinde, der trods modstand kæmpede. Og bevarede det gode humør.

»Jeg vil huske hende som en kvinde med en udholdenhed og et fightergen, der er udover det almindelige. Det er virkelig beundringsværdigt.«

»Men hun var også en person, der var positiv og spredte glæde.«