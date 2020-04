Michelle Kristensens køleskab er proppet med grøntsager, og ugeplanen strutter af fysisk aktivitet.

Men når det kommer til regelmæssig søvn, har hun lidt sværere ved at følge sine egne råd – på trods af, at hun udmærket ved, hvad for få timer i drømmeland kan føre til.

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Jeg er begyndt at vinterbade og gør det stort set hver morgen.

»Altså ikke noget med at hoppe i en sauna først. Jeg bor inde i København K og er så heldig at have kort til vandet.«

»Så jeg går 800 meter, hopper i det kolde vand og går derefter hjem og får morgenmad og en god kop kaffe. Den start på morgenen kan gøre mig virkelig glad.«



Hvilken vane vil du helst ændre?

»Jeg gad godt, jeg var mere nazi med min søvn.«

»At jeg hver aften lå i min seng senest kl. 22.30 og læste en bog.«

»Nogle gange er jeg god til at gøre det, men der er også mange gange, hvor klokken nærmere bliver 24.00, før jeg sover, desværre.«

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg træner 5-6 gange om ugen, hvor jeg løber fire gange, og derudover styrketræner jeg.«

»Jeg går også til reformer træning i Powerhouse – og hvis jeg er rigtigt god, får jeg også presset en yogatime ind i løbet af ugen.«

Hvad har du altid i dit køleskab?

»Mit køleskab er ofte fyldt godt op, for jeg elsker at lave mad!«

»Du finder altid spidskål, broccoli, rød peberfrugt, avocado, laks, spinat, ost, peanutbutter, bananer, hummus, smør – og så selvfølgelig skyr, æg og fiberhusk.«

»Så kan jeg nemlig lave skyrboller, som er en opskrift, jeg opfandt for et år siden, og som er blevet meget populær ude i de danske hjem og hos mig selv.«



Dit bedste råd til en sund hverdag?

»Søvn er alfa og omega for, at både krop og hjerne kan fungere optimalt. Hvis du ikke sover nok, bliver du også mere sulten, får sværere ved at sige nej tak til søde sager, og du øger risikoen for stress. Så først og fremmest kommer søvnen, og så kan vi begynde at tale om grøntsagerne, det stabile blodsukker og træningen derefter.«



Sundhedstip?

»Jeg finder masser af inspiration på Pinterest, når jeg skal have idéer til nye opskrifter. Det er et meget inspirerende medie.«

SUNDHEDSNOTER Taler dine grøntsager dansk?

Porrer, purløg og persille. Det er bare nogle af de danske frugter og grøntsager, som vi har glæde af på denne årstid. Foråret er nemlig over os, og det betyder, at nye frugter og grøntsager er i sæson. Udover at det er lækkert med sæsonprægede madvarer, så er der faktisk også en række andre fordele ved at sætte tænderne i en dansk gulerod eller radise fremfor en udenlandsk.

Sæsonvarer smager bedre end langtidsholdbart grønt, der har været længe undervejs.

Sæsonvarer er for det meste billigere end alternativerne. Når du køber dansk frugt og grønt i sæson, gør du klimaet en kæmpestor tjeneste, da det betyde rmindre fragt.



Færre sprøjtemidler

Danske frugter og grøntsager indeholder færre sprøjtemidler end de udenlandske. Det viser DTU Fødevareinstituttets årlig kontrol. Der blev fundet sprøjtemiddelrester i en ud af fire danske grøntsager, der ikke var økologiske. Undtagelsen er dog danske jordbær og agurker, som ikke indeholder mindre sprøjtemidler end de udenlandske. Kilde: Forbrugerrådet Tænk