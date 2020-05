Tv-værten Michèle Bellaiches kæreste, Mads Sebbelov, har oplevet noget af det værste, en forælder kan opleve.

Den 21. april mistede han sin blot 15 år gamle datter, Josephine.

Teenagedatteren blev ramt af akut hjertesvigt og kæmpede i en måned for sit liv, men måtte til sidst opgive kampen.

Nu har hendes far, Mads Sebbelov, valgt at fortælle sin datters historie til Hjerteforeningen, da han vil sikre sig, at hendes død ikke bliver forgæves.

Faderen fortæller til foreningen, at han 21. marts blev ringet op af sine datter, som panisk råbte, at hun havde ondt i hjertet. Under opkaldet tabte datteren telefonen på gulvet, hvorefter Mads Sebbelov hastede hjem fra sin kæreste, tv-værten Michèle Bellaiche.

Da han kom hjem, fandt han datteren foroverbøjet over sengen. Hun havde kastet op og var varm, og ansigtet var gråt.

Hun havde i tiden op til den skæbnesvangre dag døjet med både halsbetændelse og hævede mandler i flere måneder, men trods medicin og utallige lægebesøg, ville infektionen ikke gå væk.

Undersøgelser har siden vist, at datteren led af en uopdaget kronisk autoimmun sygdom, som betød, at hendes krop ikke selv var i stand til at bekæmpe sygdommen.

Da hun 21. marts blev hastet på hospitalet med hjertesmerter, viste det sig, at der var opstået bylder på hendes hovedpulsåre som følge af halsbetændelsen. Bylderne var så voldsomme, at de lukkede af for blodet og dermed overbelastede hendes hjerte.

»De første tre døgn er jeg følelsesmæssigt lukket helt af og udelukkende i handlingsmode. Derefter kommer magtesløsheden, og jeg græder og græder og græder. Jeg føler, at jeg har svigtet Josephine, fordi jeg ikke var der, da det skete, og fordi jeg ikke kan gøre noget for hende,« siger Mads Sebbelov til Hjerteforeningen omkring de første dage på hospitalet med datteren.

Mads Sebbelov holdt undervejs i det månedlange forløb sine venner og bekendte opdateret på sociale medier.

'Jeg håber, at jer der kender Josephine og mig, vil sende hende stærke kærlige tanker, så hun får kræfterne til klare den gennem denne svære situation, som er yderst kritisk de næste 24 timer,' skrev han for eksempel på Facebook:

'Jeg elsker dig, min skat, kæmp alt hvad du kan, jeg er lige her bag ruden og sender dig alle mine kærlige tanker til dig,' fortsatte han.

Men selvom der var kortvarige fremskridt hos datteren undervejs, så blev det til sidst for meget for hendes hjerte, som var så medtaget, at det ikke kunne komme sig, og i begyndelsen af april udviklede det sig så voldsomt, at hun fik hjertestop.

Senere ramte en blodprop hende i benet, og derefter var der ingen kontakt til datteren længere, siger Mads Sebbelov til Hjerteforeningen.

»Jeg kan se, at der ikke er meget at komme efter. Hun reagerer slet ikke. Ligger bare som et tomt hylster. Den Josephine, jeg kendte, var livsglad, skulle i gymnasiet, elskede sin træning, elskede sin hund. Alt det ville hun ikke kunne vende tilbage til,« siger den knuste far.

Præcis en måned efter indlæggelsen fik Mads Sebbelov den forfærdelige besked: Der var ikke mere, lægerne kunne gøre for Josephine. Da Mads Sebbelov delte beskeden på Facebook, skrev han, at han var 'fattet, men sorgfuld':

'Jeg og familien har accepteret lægernes beslutning, fordi vi ikke ønsker et uværdigt og ubarmhjertigt liv for José.'

'Til dig, min elskede José, jeg vil gøre alt, der står i min magt som din farmand, at du bliver husket og mindet som den livsglade, handlekraftige, betænksomme, tolerante, omsorgsfulde, elskværdige pige, du er. Jeg elsker dig ubetinget højt altid, du bliver ALDRIG glemt.'

Josephine blev bisat fra Hellerup Kirke den 1. maj.