Michéle Bellaiche har fundet en kæreste, hun kan være sig selv med.

Én, der er samme sted i livet som hende selv, og én, hun ikke skal forsøge at redde.

Det fortæller hun i et stort interview med Alt for Damerne.

»Han er en intelligent mand, der hviler i sig selv, og det er så befriende at være i en relation med den mand. Jeg tror på, at du aldrig møder den forkerte, for du lærer noget hver gang.«

Allerede tilbage i marts afslørede hun, at hun havde fundet sig en kæreste. Dengang var hun meget fåmælt, men nu åbner hun lidt op for detaljerne.

Hun fortæller, at de mødte hinanden på det sociale netværksmedie LinkedIn, for Mads - som han hedder - sidder i bestyrelsen for en organisation, der blandt andet hyrer foredragsholdere.

Der gik ikke længe, før han inviterede den 47-årige tv-vært på kaffe. Men uden held.

Michéle Bellaiche var ikke på udkig efter en kæreste og sagde derfor nej i første omgang.

Veninderne fik dog overtalt hende til alligevel at give den »flotte« mand en chance.

Og det skulle vise sig at være et godt valg.

Kæresten bliver i interviewet beskrevet som én, Michéle Bellaiche »kan være fri med«.

Hun uddyber desuden, at han er en god blanding af en ingeniør og en nyuddannet psykoterapeut.