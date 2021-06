Den 32-årige Michala Brylov, tidligere Michala Kjær, skal være mor for første gang.

Hun og den et år yngre ægtemand Patrick Brylov, som vi også kender fra 'Paradise Hotel', venter sig nemlig en søn.

Det afslører Michala Brylov på sin Instagram-profil.

»Størst af alt venter min elskede mand og jeg en lille baby boy. Jeg kunne ikke være lykkeligere,« skriver hun til et billede af parret, der holder om den voksende mave og et scanningsbillede.

Også den kommende far deler den glædelige nyhed på sin Instagram-profil.

»Tak skat, for at berige mit liv med så meget kærlighed, og for nu også at bære vores ønskebarn,« jubler Patrick Brylov.

Michala Brylov er datter af Janni Spies og Christian Kjær. Far og datter har dog længe ikke haft noget godt forhold til hinanden.

Han var angiveligt heller ikke inviteret, da Michala Kjær officielt blev til Michala Brylov, da hun og Patrick Brylov blev gift 8. august sidste år.

De havde dannet par i to år forinden vielsen. De stod frem som kærester i maj 2018, og november samme år gik den tidligere paradiso på knæ for sin millionærarving. I dag bor de i en ti millioner dyr villa på 387 kvadratmeter i Hvidovre.

Patrick Brylov deltog i 'Paradise Hotel' tilbage i 2015 og 2016. I dag er han online coach i sin egen virksomhed ved navn Sundt og Sjovt.