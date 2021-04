»Det tog dæleme lang tid. Mange tanker og mange kræfter, fordi det er et stort stempel på ens mandighed.«

Ordene kommer fra Michael Olesen i tirsdagens udgave af 'Aftenshowet'. Han taler om at finde modet til at tale højt om et tabu.

For det er et tabu som mand at have dårlig sædkvalitet, mener han. I programmet bakkes han op af fertilitetsprofessor Peter Humaidan.

Selvom omtrent hver fjerde danske mand har lav sædkvalitet, og selvom cirka hvert tiende danske barn er kommet til verden med hjælp fra læger, er sædkvalitet ikke et synderligt udbredt samtaleemne.

Men det forsøger Michael Olesen og Peter Humaidan at ændre på.

Sidstnævnte med sin nye bog 'Supersæd'. Førstnævnte ved at lukke offentligheden ind i den kamp, han og kæresten Joan Divine i årevis har kæmpet for at blive forældre.

Først nu er drømmen med hjælp fra fertilitetsbehandling i Rusland inden for rækkevidde. Efter 16 forgæves befrugtningsforsøg er det lykkedes.

»Endelig tør jeg råbe det højt! Vores drøm og største ønske er gået i opfyldelse. Vi skal være forældre til august,« afslørede Michael Olesen således i slutningen af februar på sin Instagram-profil, hvor han også delte et scanningsbillede.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Michael Olesen (@michaelolesenvmd)

42-årige Joan Divine er nu over halvvejs i sin graviditet, og parret kan dårligt vente med at byde barnet velkommen.

Kønnet kender de ikke, men den nærværende fremtid er klar: De skal endelig være forældre. En drøm, de i ni år har forsøgt at få opfyldt. En drøm, der igen og igen er brast. Noget, de har talt højt om.

Til at starte med var det dog ikke sådan.

Først og fremmest havde 'Vild med dans'-danseren svært ved at tro lægens ord, når han sagde, at hans sædkvalitet haltede.

Michael Olesen. Foto: Emil Helms Vis mere Michael Olesen. Foto: Emil Helms

»Ej, hold nu op,« fortæller han i 'Aftenshowet', at han tænkte.

Men lægens ord var sande. Til at starte med holdt Michael Olesen og Joan Divine dem dog for sig selv. Men det holdt ikke i længden.

»Der er mange grunde til, at vi gik ud. Den ene var, at vi var trætte af hele tiden at komme med undskyldninger for, hvorfor vi ikke fik børn, hvorfor vi ikke ville have børn og sådan nogle ting og sager. Vi skulle komme med alle mulige forklaringer og bortforklaringer, men der var jo ikke noget, vi ønskede mere.«

»Samtidig kunne vi mærke, at der var et kæmpe tabu omkring det. Om at være i fertilitetsbehandling og om at snakke om, hvorvidt det er noget med kvindens æg eller mandens sæd eller en kombination af det. Det tabu, der var omkring at tale om det bare med sin familie og venner, var stort.«

Michael Olesen og Joan Divine fotograferet sammen i 2014. Foto: David Leth Williams Vis mere Michael Olesen og Joan Divine fotograferet sammen i 2014. Foto: David Leth Williams

Og så brød de det. Tabuet. Men det var ikke nemt. Michael Olesen fortæller, at han havde svært ved at sige det til sine venner.

Men efterfølgende er der opstået en større bevidsthed omkring problematikken i vennegruppen.

For Michael Olesen er langtfra alene om at have dårlig sædkvalitet. Og han og hustruen er langtfra alene om at måtte kæmpe ekstremt hårdt for at blive forældre.

Derfor skal der tales åbent om det, mener den 38-årige danser.