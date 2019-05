For præcis et år siden blev Michael og Kathrine gift i bedste sendetid, selvom de aldrig havde mødt hinanden før.

Det skete i DR-programmet 'Gift ved første blik', hvor kærligheden mellem de to fremmede heldigvis opstod. Og kun blev stærkere, som dagene gik.

Og på deres etårs bryllupsdag tirsdag den 28. maj er den præcis lige så kraftig og kvalmende som altid. Men skulle man af den årsag tro, at dagen skal fejres med spaophold, rosenblade og hed romantik, så må man tro om igen.

»Jeg har været til tandlæge. Og lige nu er jeg på arbejde. Men vi skal da ud og spise på vores yndlingsrestaurant i aften,« griner Kathrine Kelså Harders.

Men hov, den kvikke læser vil måske bemærke ved slutningen af ovenstående linje, at parret alligevel har gjort lidt ekstra ud af bryllupsdagen - de har nemlig valgt at fejre den ved at tage hinandens efternavne.

Michael Harders og Kathrine Gosvig Kelså hedder nu således Michael og Kathrine Kelså Harders.

»Det føles megafedt. Vi blev jo ikke gift, fordi vi elskede hinanden, så at vi nu har taget hinandens navne manifisterer ægteskabet og viser, at det er hinanden, vi vil,« siger Kathrine Kelså Harders til B.T.

»Vi talte allerede meget tidligt om, at det kunne være sjovt at gøre på vores etårs bryllupsdag.«

Michael og Kathrine fotograferet ved deres bryllup i sommer. Foto: DR

Tirsdag aften vil de også fejre dagen ved at se det allerførste afsnit af 'Gift ved første blik', hvor parret første gang møder hinanden og bliver gift.

»Vi har ikke set det, siden det blev sendt på tv. Jeg kan tydeligt huske øjeblikket, hvor jeg så ham første gang, men jeg kan ikke husker detaljerne og hvad vi sagde om hinanden dengang, så det bliver lidt spændende at se igen,« siger Kathrine Kelså Harders.

Selvom en bryllupsfest hvor ægteparret slet ikke kender hinanden, unægteligt er et lidt mindre brag af en fest, end hvis de havde kendt hinanden ud og ind som nu, så har Michael og Kathrine ikke tænkt sig at tage revanche og holde en ny i anledning af bryllupsdagen.

»Vi vil hellere prioritere at bruge pengene på en bolig,« siger Kathrine Kelså Harders, der stadig bor i sin gamle lejlighed i Silkeborg, som hendes husbond flyttede ind i kort efter brylluppet.

Og som man kan se i videoen over artiklen, så bor den famøse gamerstol også stadig i lejligheden. Et monstrum af en kontorstol, som Michael Kelså Harders bragte ind i forholdet - til stort chok for tv-seere, som på de sociale medier mente, at det ville blive enden på forholdet.

Men det blev det som bekendt ikke.

»Den er så grim,« erkender Kathrine Kelså Harders med et grin om stolen, som Michael bruger meget tid i.

»Men så er han da i stuen, og det er meget bedre, end hvis den ikke var her.«

Foruden stolen havde Michael Kelså Harders også en håndfuld figurer i kufferten, som han havde samlet på sine rejser.

Heller ikke de er blevet smidt ud - Kathrine har derimod tilføjet et par souvenirs til samlingen. Og så er parret faktisk begyndt at samle på figurer i fællesskab. Både Lego-figurer og såkaldte popheads.

»Det er da meget hyggeligt at samle på noget sammen, men jeg ville ikke have dem personligt. Skulle vi risikere at gå fra hinanden, så måtte han gerne beholde dem,« griner hun.

Det har det forelskede par dog absolut ingen planer om at gøre. Og til efteråret får man dem igen at se på tv. Kathrine Kelså Harders må dog endnu ikke at afsløre, hvilket tv-program de skal medvirke i.