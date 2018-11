For et halvt år siden sagde de ja til 'at elske og ære' for rullende kameraer - uden overhovedet at kende hinanden. Nu har Michael og Kathrine fra DR's succesprogram 'Gift ved førte blik' haft deres første skænderi.

Heldigvis var det hele kun en øvelse. Det forelskede par har nemlig været på parkursus for at blive bedre rustet til at håndtere udfordringerne, som fremtiden som mand og kone vil byde på.

Det fortæller Kathrine Kelså om på parrets blog efter, at de i forrige weekend deltog i et parkursus, hvor de lærte at løse konflikter.

'Som vi tidligere har nævnt, har vi indtil i søndags ikke skændtes før. Vi har ikke hævet stemmerne, været nedvurderende eller forsøgt at optrappe konflikterne. Men det har vi nu.'

Michael og Kathrine fotograferet ved deres bryllup i sommer. Foto: DR Vis mere Michael og Kathrine fotograferet ved deres bryllup i sommer. Foto: DR

Hun skynder sig dog at berolige læserne med, at skænderiet var resultatet af en øvelse.

'Nu havde vi jo ikke skændtes før, men vi vidste alligevel, hvordan det skulle gøres,' fortæller hun.

Det kursus, som det unge nygifte par har været på, hedder 'PREP', som står for Prevention and Relationshop Enhancement.

Det er ifølge dr.dk et kursus, som kan styrke kommunikationen og forebygge konflikter for par.

Michael Harders siger da også til tv-stationen, at både han og Kathrine har fået meget ud af kurset.

»Vi tænkte, at vi havde godt styr på kommunikation. Det er meget naturligt for os at kommunikere og snakke om følelser, men det er rart at få flere værktøjer, så man bedre kan håndtere konflikter,« fortæller han.

Samtidig afslører han, at de to stadig har det forrygende sammen og nu er på udkig efter en fælles lejlighed.

De er begge enige om, at de har fået meget ud af de 14 timers weekendkursus i kommunikation og konflikthåndtering. Kurset har givet dem værktøjer til at håndtere de mange år, de har foran sig sammen, mener de.

Planen er, at de vil nyde hinanden de kommende år, og på et tidspunkt kunne de godt tænke sig at få børn.