Det var meningen, at den britiske comedy-kæmpe Michael McIntyre skulle optræde i Royal Arena søndag 10. februar, som en del af sin Big World Tour.

Men der er dårligt nyt for comedy-elskende danskere, der har købt billet til showet.

'Det er umiskendeligt influenzasæson i disse dage, og det er med stor beklagelse, at showet med Michael McIntyre 10. februar må rykkes til anden dato grundet sygdom,' lyder det i en pressemeddelelse fra Royal Arena.

Den britiske komiker er ifølge pressemeddelelsen så hårdt ramt af influenza, at han har aflyst alle sine optrædener i denne uge.

Hvis du har købt en billet til showet, så er der godt nyt. Planen er, at det bliver afviklet fredag 3. maj i stedet for.

Michael McIntyre har rejst verden rundt med sine comedy-shows, og i 2012 tangerede han Rihannas rekord for flest optrædener i træk (10 gange) i Londons O2-arena.

Hans seneste tour Happy & Glorious solgte imponerende 400.000 billetter på verdensplan.

Hvis du ikke har mulighed for at se showet 3. februar, kan du få din billet refunderet via Ticketmaster.