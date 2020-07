Anklagerne mod Michael Jackon og hans omgang med små drenge er efterhånden mange. Nu tager hans tidligere sikkerhedsvagt Matt Fiddes bladet fra munden og afslører detjaler om blandt andet det såkaldte 'børnerum', som man kunne finde på Michael Jacksons ranch 'Neverland'.

Selvom Michael Jackson, som døde i 2009, blev frikendt for sexuelt misbrug af børn i 2005, stod Wade Robson og James Safechuck frem efter hans død og anklagede ham for overgreb i dokumentaren 'Leaving Neverland', som udkom i 2019.

Her er rygterne blandt andet gået på, at Michael Jackson skulle have bygget et hemmeligt 'børneværesle' i sit hjem, og det skulle angiveligt være her, at overgrebene skulle være fundet sted. Men de rygter fejer Matt Fiddes nu af bordet. Det gør han i podcasten 'The Scott McGlynn show.

»Kritikerne vil forsøge at fortælle dig, at han byggede det her hemmelige børnerum, men det var der allerede, da han købte huset. Det var faktisk et panic-room, fortæller Matt Fiddes og fortsætter:

Neverland som Michael Jackon ejede frem til hans død. Ifølge anklagerne var det her, hvor misbrug af børn skulle have fundet sted. Foto: ARMANDO ARORIYO Vis mere Neverland som Michael Jackon ejede frem til hans død. Ifølge anklagerne var det her, hvor misbrug af børn skulle have fundet sted. Foto: ARMANDO ARORIYO

»Manden var multimilliardær, og det var komplet almindeligt at have sådan et panic room. Man ville kunne skubbe en dør til side, og så var der ting og sager til at holde ham beskæftiget og underholdt i dagevis, indtil faren var drevet over.«

Matt Fiddes fortæller videre, at der flere gange var folk, der prøvede at bryde ind. Når det skete, startede alarmerne, og personalet på 'Neverland' ville bede Michael Jackson om at gemme sig i rummet.

»Så det var altså ikke et hemmeligt rum som sådan. Folk finder på de mest sindssyge ting,« fortæller den tidligere sikkerhedsvagt.

Hvis vi vender tilbage til filmen 'Leavening Neverland', som på ny anklager Michael Jackson for at have udsat små drenge for seksuelt misbrug, så er Matt Fiddes rasende.

Wade Robson har anklaget Michael Jackson for sexmisbrug. Foto: PHIL KLEIN Vis mere Wade Robson har anklaget Michael Jackson for sexmisbrug. Foto: PHIL KLEIN

»Det er synd, at hans omdømme skal ødelægges af disse skøre beskyldninger«

»Timingen var meget åbenlys. I dokumentaren fremgår det sjovt nok ikke, at de sagsøger Michael Jacksons ejendom for flere hundrede millioner dollars. Det er en meget vigtig detalje. De prøvede at sagsøge, fejlede, ankede og så lavede de dette tv-program.«

Matt Fiddes fortæller afslutningsvis, at folk altid var ude efter superstjernens penge, og derfor fandt på ting, som de kunne sagsøge Michael Jackson for.