Michael Jacksons tidligere barnepige gennem 17 år, Grace Rwaramba, forsvarer nu i en officiel erklæring popkongen mod de pædofili-anklager, der er kommet frem i forbindelse med HBO-dokumentaren ’Leaving Neverland’.

Barnepigen beskriver Michael Jackson som ude af stand til at gøre børn fortræd, men samtidig håbløst naiv og let at manipulere. Det skriver ABC News.

»Hvis Michael Jackson har gjort Wade Robson og James Safechuck fortræd, har de min dybeste sympati og medfølelse,« siger Grace Rwaramba i den officielle erklæring sendt til ABC News.

Det er disse to mænd, der i den nye dokumentar anklager Michael Jackson for at have udsat dem for voldtægt og pædofili, fra de var blot syv år gamle.

Grace Rwaramba. Foto: KAY NIETFELD Vis mere Grace Rwaramba. Foto: KAY NIETFELD

Barnepigen erkender, at hun ikke ved, hvad der er sket mellem 'kongen af pop' og de nu voksne mænd.

»Men fordi Michael Jackson ikke længere er her til at forsvare sig selv, og jeg har et unikt indblik i hans person og det liv, han levede, føler jeg mig forpligtet til at stå frem,« siger Grace Rwaramba og tilføjer:

»Jeg er overbevist om, at dette er falske anklager. Den person, som Wade og James beskriver, er ikke den person, jeg kendte.«

Hun forklarer samtidig, at hun aldrig så eller oplevede noget, der skulle have foranlediget hende til at tro, at han var i stand til at misbruge børn.

Michael Jacksons familie kalder dokumentaren for 'karaktermord'.

Allerede inden premieren på dokumentaren anlagde de sag mod streamingtjenesten HBO og krævede 100 millioner dollar i erstatning.

»En skamløs udlevering af en uskyldig mand, som ikke længere er her til at forsvare sig,« hedder det i en udtalelse fra familiens advokat, en reaktion, der får stor opbakning fra mange fans.

Michael Jackson døde 50 år gammel i 2009.

Wade Robson ankommer til retten tilbage i 2005. Foto: MARK J. TERRILL Vis mere Wade Robson ankommer til retten tilbage i 2005. Foto: MARK J. TERRILL