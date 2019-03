Det har været nogle turbulente uger for Michael Jacksons familie, efter at dokumentaren 'Leaving Neverland' har ramt offentligheden. Det har været særlig hårdt for sønnen Blanket, som angiveligt er blevet en skygge af sig selv.

Michael Jackson og hans mystiske persona har været omgivet af rygter om pædofili længe, og i år skete det igen.

En ny dokumentar om kongen af pop, 'Leaving Neverland', havde premiere i januar. Her møder man Wade Robson og James Safechuck, som hævder at være blevet seksuelt misbrugt som børn af sangeren.

Dokumentaren har efterladt et slemt aftryk på legendens eftermæle, og det har angiveligt fået Jacksons yngste søn, Blanket, til at holde op med at tale.

Entertaineren og popstjernen holder Blanket ud over altanen på Hotel Adlon i Berlin i november 2002. Foto: TOBIAS SCHWARZ Vis mere Entertaineren og popstjernen holder Blanket ud over altanen på Hotel Adlon i Berlin i november 2002. Foto: TOBIAS SCHWARZ

I denne uge har Jacksons nevø, 45-årige Taj, hævdet i tv-programmet 'Victoria Derbyshire', at Blanket, som gerne vil kaldes Biji, er holdt op med at tale, siden beskyldningerne om hans far dukkede op igen som en bombe i tv-dokumentaren ‘Leaving Neverland’.

I en alder af kun ni måneder fik drengen med det karakteristiske kælenavn Blanket, som er inspireret af serien 'Peanuts', en af de mest dramatiske debuter i offentligheden, da hans superstjernefar holdt ham ud over en altan i tredje sals højde til hele verdens skue.

Men siden Michael Jackson døde i 2009, er hans yngste søn, Blanket – hvis rigtige navn er Prince Michael Jackson II – blevet en gåde for offentligheden. Han bliver gemt væk og isoleret af Jackson-familien.

En nær ven af familien, Mark Lester, fortæller i et eksklusivt interview med The Sun, at familien har taget kontrollen over hans liv og forsøger at skærme ham mod omverdenen.

Prince, Paris og Blanket Jackson på scenen til 'Michael Forever'-mindekoncert i 2011. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Prince, Paris og Blanket Jackson på scenen til 'Michael Forever'-mindekoncert i 2011. Foto: EDDIE KEOGH

Britiske Mark Lester, der er gudfar til alle Michael Jacksons børn og var hans bedste ven, synes at bakke op om oplysningerne fra Jacksons nevø Taj, om, at Blanket ikke taler længere, men problemet går angiveligt langt tilbage.

Allerede da Blanket var en lille dreng, var familien bekymret, fordi han var en dreng af meget få ord.

I 2017 udtrykte hans storesøster, Paris, som i dag er 20 år, også bekymring over hans velbefindende. Hun sagde til Tmz, at han ofte var overladt til sig selv i palæet, hvor han bor med sin bedstemor, Katherine.

Han lavede selv sin mad, og hans måltider kunne være så simple som en skål med et morgenmadsprodukt eller en Snickers.

Blanket til den offentlige mindehøjtidelighed for hans far i Los Angeles. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / POOL Vis mere Blanket til den offentlige mindehøjtidelighed for hans far i Los Angeles. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / POOL

Mark Lester, som er gudfar til alle Jacksons børn, ønsker at række ud til dem. Men hvis man skal i kontakt med Blanket, er det ligesom at ringe og sige, at man gerne vil møde dronningen. Man skal igennem flere kanaler for at komme i kontakt med ham, forklarer han.

Til faderens begravelse i 2009 var Blanket en sky syvårig dreng, som sad på forreste række og knugede sig til en Michael Jackson-dukke. I dag er hans fortsat sky og indelukket.

Af alle Jacksons børn synes Blanket faktisk at have arvet sin fars showman-skills og hans ikoniske udseende. Til 'Michael Forever'-mindekoncerten i 2011 så man Blanket med sit lange hår danse og snurre rundt backstage, som en eksakt kopi af sin far.

»Jeg tror ikke, at han hader berømmelse, men han er opmærksom på den, og den er ikke lige så fed, som folk tror, den er,« siger Mark Lester til The Sun.